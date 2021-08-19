Pedreiro encontra mulher morta ao chegar para trabalhar em Cariacica

Um homem encontrou uma mulher morta dentro de uma casa no bairro São João Batista, em Cariacica, nesta quarta-feira (18). Segundo informações da Polícia Militar, o homem foi contratado para prestar serviços de pedreiro e, ao chegar à residência, encontrou a porta aberta e o corpo da vítima com sangue em volta.
A corporação informou que foi acionada via Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) por um homem, que comunicou à polícia que sua vizinha havia contratado o serviço de pedreiro dele e foi encontrada morta. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o trabalhador não soube dizer o que havia acontecido.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). A corporação disse ainda que, até o momento, nenhum suspeito foi detido e que mais informações não serão repassadas para preservar a apuração do caso.