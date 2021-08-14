Dupla passa de moto atirando e acerta homem em Cariacica

A PC ainda ressaltou que população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações", diz a polícia.