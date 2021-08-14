Dupla passa de moto atirando e acerta homem em Cariacica

Um homem foi baleado no bairro Alto Lage, em Cariacica, na tarde deste sábado (14). De acordo com a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta passaram atirando contra a vítima. Ele foi socorrido, inicialmente, para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro e seu estado de saúde não foi informado.
Segundo a PM, o homem alvejado já teve passagem pela polícia por tráfico de drogas, "mas no momento está sem restrições". A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp) Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.
A PC ainda ressaltou que população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações", diz a polícia.