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BR 101

Motorista usa machado para atacar caminhão em briga de trânsito na Serra

O caso aconteceu na altura do bairro Central Carapina após uma batida entre um carro de passeio e um caminhão na manhã desta quarta-feira (25)

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 09:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2021 às 09:42
Motorista fura pneus e destrói porta de caminhão durante briga de trânsito na Serra
Motorista fura pneus e destrói porta de caminhão durante briga de trânsito na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um caminhão terminou com o para-brisa quebrado e os pneus furados em uma briga de trânsito na Serra, na manhã desta quarta-feira (25). O caso aconteceu na BR 101, na altura do bairro Central Carapina. O condutor de um veículo envolvido utilizou um machado durante a briga. A filha do motorista do caminhão ficou ferida. Em entrevista à TV Gazeta, ela contou que o motorista dizia que iria matar o pai dela. 
De acordo com informações do Departamento de Operações de Trânsito da Guarda Municipal da Serra, uma colisão aconteceu entre um veículo de passeio e um caminhão na BR 101, na altura do bairro Central Carapina. O motorista de um Volkswagen Gol atingiu a traseira de um caminhão.
A partir daí, uma briga teria se iniciado e o condutor do Gol teria utilizado um machado para furar os pneus e uma pedra para quebrar o para-brisa do caminhão. De acordo com a Guarda, a filha do motorista do caminhão ficou ferida com estilhaços e o condutor do Gol fugiu do local.
Motorista usa machado para atacar caminhão em briga de trânsito na Serra
Motorista fura pneus e destrói porta de caminhão durante briga de trânsito na Serra
Motorista fura pneus e destrói porta de caminhão durante briga de trânsito na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Segundo informações da TV Gazeta no local, a Polícia Civil iniciou a investigação imediatamente para chegar à identificação dele. Os policiais foram em lojas da região para tentar encontrar imagens de câmeras de segurança que possam ajudar no trabalho.
Viaturas do Departamento de Operações de Trânsito da Guarda Municipal da Serra foram até o local após o fato e aguardavam a chegada da Polícia Militar para o fechamento da ocorrência.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar, Polícia Civil e a Eco101 para mais informações sobre a ocorrência. A Polícia Militar informou que "não há ocorrência de trânsito registrada pela PM no local".
A Polícia Civil também disse que não há registro de ocorrência com essas características entregue na Delegacia Regional da Serra, e orientou que "vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br , para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações".
A Eco101 informou que o Centro de Controle Operacional recebeu informações sobre a ocorrência e que, quando enviou uma viatura de atendimento, não havia mais ocorrência em andamento. Disse ainda que o fato foi atendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A reportagem tentou contato com a PRF durante a manhã.
Com informações da TV Gazeta

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