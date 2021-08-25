Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Às escuras

Luminárias de trecho de ciclovia na BR 101 são furtadas na Serra

Quem depende do trecho para pedalar ou caminhar tem se arriscado, principalmente nos períodos noturnos. Prefeitura trabalha para identificar os criminosos e desenvolve um novo projeto

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 09:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2021 às 09:25
Serra
Boa parte do trecho da ciclovia da BR 101, na Serra, está sem as luminárias Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Pedalar ou caminhar à noite pela ciclovia da BR 101, no trecho entre Central Carapina e Jardim Tropical, na Serra, tornou-se uma atividade perigosa aos pedestres ou ciclistas. Isso porque boa parte das luminárias instaladas foram furtadas. A Prefeitura da cidade admitiu o problema e informou que os criminosos chegam a levar até mesmo o poste que serve de suporte para as mesmas.

Veja Também

Shopping e atacarejo: os novos investimentos no município da Serra

Com ajuda de GPS, polícia recupera nove celulares roubados na Serra

Policial assassinado no dia do casamento em Fundão é sepultado na Serra

Em resposta à reportagem da TV Gazeta, a administração municipal trabalha com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Militar para identificar as pessoas responsáveis pelos furtos, que provocam outro problema: a insegurança para quem precisa passar pela ciclovia, especialmente nos períodos noturnos. Poucos são os postes que ainda possuem as luminárias no topo.
Enquanto não identifica os criminosos, a Prefeitura da Serra informou que um novo projeto para a iluminação do trecho está em desenvolvimento e contará com uma estrutura que dificulte a ação furtiva.
A pouca iluminação que incide sobre a ciclovia são dos postes direcionados para as faixas de rolamento da rodovia federal, insuficientes para clarear com qualidade o trecho destinado aos ciclistas e pedestres. A Eco101, responsável pela administração da BR, informou que a iluminação é de competência do município.
Com informações de Gabriela Martins, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Serra Prefeitura da Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados