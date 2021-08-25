Luminárias de trecho de ciclovia na BR 101 são furtadas na Serra

Pedalar ou caminhar à noite pela ciclovia da BR 101, no trecho entre Central Carapina e Jardim Tropical, na Serra, tornou-se uma atividade perigosa aos pedestres ou ciclistas. Isso porque boa parte das luminárias instaladas foram furtadas. A Prefeitura da cidade admitiu o problema e informou que os criminosos chegam a levar até mesmo o poste que serve de suporte para as mesmas.
Em resposta à reportagem da TV Gazeta, a administração municipal trabalha com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Militar para identificar as pessoas responsáveis pelos furtos, que provocam outro problema: a insegurança para quem precisa passar pela ciclovia, especialmente nos períodos noturnos. Poucos são os postes que ainda possuem as luminárias no topo.
Enquanto não identifica os criminosos, a Prefeitura da Serra informou que um novo projeto para a iluminação do trecho está em desenvolvimento e contará com uma estrutura que dificulte a ação furtiva.
A pouca iluminação que incide sobre a ciclovia são dos postes direcionados para as faixas de rolamento da rodovia federal, insuficientes para clarear com qualidade o trecho destinado aos ciclistas e pedestres. A Eco101, responsável pela administração da BR, informou que a iluminação é de competência do município.
Com informações de Gabriela Martins, da TV Gazeta