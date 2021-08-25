Luminárias de trecho de ciclovia na BR 101 são furtadas na Serra

Boa parte do trecho da ciclovia da BR 101, na Serra, está sem as luminárias

Enquanto não identifica os criminosos, a Prefeitura da Serra informou que um novo projeto para a iluminação do trecho está em desenvolvimento e contará com uma estrutura que dificulte a ação furtiva.

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A pouca iluminação que incide sobre a ciclovia são dos postes direcionados para as faixas de rolamento da rodovia federal, insuficientes para clarear com qualidade o trecho destinado aos ciclistas e pedestres. A Eco101, responsável pela administração da BR, informou que a iluminação é de competência do município.