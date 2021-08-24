Shopping e atacarejo: os novos investimentos no município da Serra

Área na Serra onde vai ser construído o Shopping Day By Day. Crédito: Google Street View/Reprodução

O município da Serra vai receber uma unidade do Shopping Day By Day, centro comercial que abriga empreendimentos como restaurantes, lojas, cafés, e possui estabelecimentos na Praia do Canto e em Jardim Camburi, em Vitória.

A unidade, com inauguração prevista para o primeiro semestre de 2022, vai ser construída no bairro Jardim Limoeiro, na avenida Norte-Sul. Com duas lojas âncoras, o shopping vai ocupar um terreno de 11 mil metros quadrados ao lado do supermercado Sempre Tem.

Outro investimento planejado para a Serra é a construção de um atacarejo. Um grupo empresarial capixaba vai instalar o empreendimento na avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nas proximidades da empresa Biancogrês. Também será construída uma loja de grande porte e mais seis lojas satélites, em uma área total de 24.000 m².

Além da geração de emprego e renda no município, a expectativa é que o complexo de serviços contribua para diversificar o perfil econômico da região, onde atualmente prevalecem empreendimentos dos ramos industriais e de logística.