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Negócios

Shopping e atacarejo: os novos investimentos no município da Serra

A cidade está atraindo empreendimentos que vão gerar emprego e renda. Negócios estão previstos para a partir de 2022.

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 02:00

Públicado em 

24 ago 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Área na Serra onde vai ser construído o Shopping Day By Day. Crédito: Google Street View/Reprodução
O município da Serra vai receber uma unidade do Shopping Day By Day, centro comercial que abriga empreendimentos como restaurantes, lojas, cafés, e possui estabelecimentos na Praia do Canto e em Jardim Camburi, em Vitória.
A unidade, com inauguração prevista para o primeiro semestre de 2022, vai ser construída no bairro Jardim Limoeiro, na avenida Norte-Sul. Com duas lojas âncoras, o shopping vai ocupar um terreno de 11 mil metros quadrados ao lado do supermercado Sempre Tem.
Outro investimento planejado para a Serra é a construção de um atacarejo. Um grupo empresarial capixaba vai instalar o empreendimento na avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nas proximidades da empresa Biancogrês. Também será construída uma loja de grande porte e mais seis lojas satélites, em uma área total de 24.000 m².
Além da geração de emprego e renda no município, a expectativa é que o complexo de serviços contribua para diversificar o perfil econômico da região, onde atualmente prevalecem empreendimentos dos ramos industriais e de logística.
Por enquanto, os valores e os detalhes sobre os investimentos não foram informados, mas a avaliação de fontes é que esses anúncios indicam a expectativa de investidores para a retomada da economia e a melhoria do quadro de crise sanitária no Estado e no país. 
LEIA AQUI MAIS CONTEÚDOS DA COLUNA BEATRIZ SEIXAS

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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