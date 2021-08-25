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Leonel Ximenes

Vitória já tem o mês mais violento do ano

Em apenas 25 dias (incompletos) ocorreram 11 assassinatos na Capital, índice superior a todo o mês de março, que tinha sido o recordista até agora

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 13:02

Públicado em 

25 ago 2021 às 13:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vitória
Policiais da Divisão de Homicídios participam de operação no Morro da Conquista, em Vitória, em busca de homicidas e traficantes Crédito: Ricardo Medeiros
Um mês sem paz em Vitória. Agosto ainda nem acabou, e  a Capital já acumula um total de 11 homicídios dolosos, sendo o período mais violento do ano.
A carnificina neste mês supera até março, que tinha sido o mês mais violento de 2021, com 10 registros. Em maio, a Capital chegou a ter somente um assassinato, motivo de celebração (com muita justiça) da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) e, especialmente, da Prefeitura de Vitória, por parte do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).
O 11º assassinato de agosto aconteceu na manhã desta quarta-feira (25) em Andorinhas, área de intenso tráfico de drogas e que fica perto do Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar e de bairros mais nobres de Vitória, como Jardim da Penha.

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Os foguetórios dos confrontos do tráfico são ouvidos de longe, especialmente de madrugada, seja nas imediações da Reta da Penha e até mesmo em Jardim da Penha, nas proximidades da Praia de Camburi.
Parece que, desta vez, a culpa não pode ser atribuída aos chamados “crimes de proximidade”, tese defendida pelas autoridades de Segurança do Estado para justificar parte considerável das ocorrências criminosas letais no Espírito Santo neste ano.

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O peso do tráfico parece ser a resposta mais plausível. Tanto que, na última sexta-feira (20), policiais civis realizaram uma operação em comunidades de Vitória para prender suspeitos de atuarem no tráfico de drogas e de estarem envolvidos em assassinatos. Um helicóptero foi utilizado para sobrevoar as regiões.
Durante a operação, realizada na região do Bairro da Penha e em Conquista, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e três de prisão. Que a paz volte a reinar em Vitória.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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homicídio Lorenzo Pazolini Segurança Pública Sesp Vitória (ES)
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