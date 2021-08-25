Vitória já tem o mês mais violento do ano

Um mês sem paz em Vitória
. Agosto ainda nem acabou, e a Capital já acumula um total de 11 homicídios dolosos, sendo o período mais violento do ano.
O 11º assassinato de agosto aconteceu na manhã desta quarta-feira (25) em Andorinhas, área de intenso tráfico de drogas e que fica perto do Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar e de bairros mais nobres de Vitória, como Jardim da Penha.
Os foguetórios dos confrontos do tráfico são ouvidos de longe, especialmente de madrugada, seja nas imediações da Reta da Penha e até mesmo em Jardim da Penha, nas proximidades da Praia de Camburi.
Parece que, desta vez, a culpa não pode ser atribuída aos chamados “crimes de proximidade”
, tese defendida pelas autoridades de Segurança do Estado para justificar parte considerável das ocorrências criminosas letais no Espírito Santo neste ano.
O peso do tráfico parece ser a resposta mais plausível. Tanto que, na última sexta-feira (20), policiais civis realizaram uma operação em comunidades de Vitória para prender suspeitos de atuarem no tráfico de drogas e de estarem envolvidos em assassinatos. Um helicóptero foi utilizado para sobrevoar as regiões.
Durante a operação, realizada na região do Bairro da Penha
e em Conquista, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e três de prisão. Que a paz volte a reinar em Vitória.