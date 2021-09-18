Ex-servidora é presa acusada de negociar regularização de loteamentos no ES

Prefeitura de Rio Bananal Crédito: Prefeitura de Rio Bananal

De acordo com o MPES, a ex-servidora era responsável pela avaliação de imóveis. Ela teria prometido facilidades aos loteadores e cobrando, por meio de escritório próprio, pela regularização de terrenos.

Segundo as investigações, a prisão foi necessária porque Elza ainda estaria mantendo o esquema, o que implica na continuidade dos favorecimentos.

Deixá-la em liberdade significaria, na visão do MPES, prejuízo para os cidadãos que buscam a regularização de imóveis de forma lícita e que poderiam se sentir coagidos a contratar os serviços e usar de meios ilegais propostos por ela para a obtenção dos documentos.

As investigações apontam também que a ex-funcionária também exercia grande influência sobre outros servidores que atuam no setor. Após a prisão, ela foi encaminhada para o Centro Prisional Feminino de Colatina, no Noroeste do Estado. Na noite deste sábado (18), a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou que Elza permanece na unidade.

O QUE DIZEM OS CITADOS

Em nota enviada na tarde deste sábado (18), o advogado Lucas Scaramussa, que faz a defesa de Elza, afirmou que ela é uma pessoa admirada e respeitada em Rio Bananal e que a prisão é, "no mínimo, uma medida desproporcional e excessiva". Confira a nota na íntegra:

“A Elza é uma pessoa admirada e respeitada na cidade de Rio Bananal, seja pela sua idoneidade moral ou profissional. Não tenho dúvida alguma que a prisão é no mínimo uma medida desproporcional e excessiva. Com respeito vamos tratar do caso junto ao Ministério Público é o Judiciário ao longo da semana, e não tenho dúvida alguma que com serenidade e clareza equívocos ou calúnias e inverdades serão corrigidas”.