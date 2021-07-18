Garota de 10 anos morre após cair de bicicleta em Rio Bananal

Emily Booni dos Reis, 10 anos, morreu após cair de bicicleta Crédito: Acervo Pessoal

Uma garota morreu após cair de sua bicicleta em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na tarde deste sábado (17). Emily Booni dos Reis tinha 10 anos e sua morte provocou comoção na comunidade de Panorama, interior do município, onde aconteceu o acidente.

Familiares contaram que Emily descia um morro e se desequilibrou, caindo em um buraco, no qual o corpo foi encontrado pelos pais. Não se sabe o que provocou o desequilíbrio que levou ao acidente fatal.

A igreja em que aconteceu o velório, na tarde deste domingo (18), estava lotada. Familiares e amigos se reuniram para se despedir da menina, que era muito querida na comunidade.