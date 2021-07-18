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Tristeza

Garota de 10 anos morre após cair de bicicleta em Rio Bananal

A morte de Emily Booni dos Reis provocou comoção na comunidade de Panorama, interior do município, onde aconteceu o acidente

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 17:57

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

18 jul 2021 às 17:57
Emily Booni dos Reis, 10 anos, morreu após cair de bicicleta
Emily Booni dos Reis, 10 anos, morreu após cair de bicicleta Crédito: Acervo Pessoal
Uma garota morreu após cair de sua bicicleta em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na tarde deste sábado (17). Emily Booni dos Reis tinha 10 anos e sua morte provocou comoção na  comunidade de Panorama, interior do município, onde aconteceu o acidente. 
Familiares contaram que Emily descia um morro e se desequilibrou, caindo em um buraco, no qual o corpo foi encontrado pelos pais. Não se sabe o que provocou o desequilíbrio que levou ao acidente fatal. 
A igreja em que aconteceu o velório, na tarde deste domingo (18), estava lotada. Familiares e amigos se reuniram para se despedir da menina, que era muito querida na comunidade.
Muitas pessoas foram se despedir da criança
Muitas pessoas foram se despedir da criança Crédito: Erika Carvalho

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