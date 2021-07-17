Duas tentativas de assalto terminam com vítimas esfaqueadas na Grande Vitória

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Fernando Madeira

Duas situações de violência bem similares ocorreram com uma diferença de poucas horas na Grande Vitória , entre a noite de sexta-feira (16) e a madrugada de sábado (17). Tentativas de assalto terminaram com vítimas esfaqueadas, após reagirem à ação dos criminosos. Em ambas as ocorrências, as vítimas passam bem e nenhum suspeito foi detido.

Na Serra , um eletricista de 32 anos foi esfaqueado ao reagir a um assalto, no início da manhã deste sábado (17), no bairro Eldorado. A vítima estava em um ponto de ônibus quando foi abordada.

O eletricista estava aguardando o coletivo para para ir para o trabalho, às 5h15, quando percebeu um homem de moto se aproximando. O suspeito parou o veículo e abordou a vítima com uma faca em mãos, exigindo os pertences do eletricista.

O homem reagiu à tentativa de assalto e acabou sendo alvo de três facadas. Ele conseguiu se desvencilhar do ataque e escapar correndo. Uma mulher que estava no ponto de ônibus no momento do crime também correu.

A vítima pediu ajuda na portaria de um condomínio, de onde foi encaminhado ao hospital. Ele levou quatro pontos na boca e cerca de dez nas costas. Após quatro horas de atendimento, o eletricista foi liberado e passa bem.

Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local do crime e no hospital para fazer os primeiros levantamentos sobre o caso. O suspeito fugiu de moto no sentido do bairro Cidade Pomar, também na Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

VILA VELHA

Já na noite de sexta-feira (16), um homem foi alvo de facadas durante uma tentativa de assalto, no bairro Santa Inês. Informações preliminares do DHPP apontam que a vítima lutou com um criminoso armado com uma faca, que tentou roubar o telefone celular.