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Violência

Duas tentativas de assalto terminam com vítimas esfaqueadas na Grande Vitória

Casos aconteceram em Vila Vila Velha, na noite de sexta-feira (16), e na Serra, na manhã deste sábado (17). Uma das vítimas teve que levar vários pontos no rosto e nas costas

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 11:35

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

17 jul 2021 às 11:35
Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Fernando Madeira
Duas situações de violência bem similares ocorreram com uma diferença de poucas horas na Grande Vitória, entre a noite de sexta-feira (16) e a madrugada de sábado (17). Tentativas de assalto terminaram com vítimas esfaqueadas, após reagirem à ação dos criminosos. Em ambas as ocorrências, as vítimas passam bem e nenhum suspeito foi detido. 
Na Serra, um eletricista de 32 anos foi esfaqueado ao reagir a um assalto, no início da manhã deste sábado (17), no bairro Eldorado. A vítima estava em um ponto de ônibus quando foi abordada. 
O eletricista estava aguardando o coletivo para para ir para o trabalho, às 5h15, quando percebeu um homem de moto se aproximando. O suspeito parou o veículo e abordou a vítima com uma faca em mãos, exigindo os pertences do eletricista. 
O homem reagiu à tentativa de assalto e acabou sendo alvo de três facadas. Ele conseguiu se desvencilhar do ataque e escapar correndo. Uma mulher que estava no ponto de ônibus no momento do crime também correu.  
A vítima pediu ajuda na portaria de um condomínio, de onde foi encaminhado ao hospital. Ele levou quatro pontos na boca e cerca de dez nas costas. Após quatro horas de atendimento, o eletricista foi liberado e passa bem.
Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local do crime e no hospital para fazer os primeiros levantamentos sobre o caso. O suspeito fugiu de moto no sentido do bairro Cidade Pomar, também na Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

VILA VELHA

Já na noite de sexta-feira (16), um homem foi alvo de facadas durante uma tentativa de assalto, no bairro Santa Inês. Informações preliminares do DHPP apontam que a vítima lutou com um criminoso armado com uma faca, que tentou roubar o telefone celular.
O homem foi levado por populares para o Hospital Antônio Bezerra de Farias com ferimentos no braço esquerdo. Nenhuma pessoa foi detida suspeita de praticar o crime. As duas ocorrências serão investigadas pela Polícia Civil.

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