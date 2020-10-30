Foragido acusado de latrocínio em Minas Gerais é preso no ES

Celso Freire de Jesus era procurado por latrocínio em Minas Gerais Crédito: Divulgação/PCES

Polícia Civil prendeu Celso Freire de Jesus, de 35 anos, nessa quinta-feira (29) no distrito de Farias, no interior de Linhares . Ele é acusado de matar a facadas um homem de 60 anos. O crime teria acontecido em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais e, contra o suspeito, havia um mandado de prisão em aberto desde 2018.

O delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia Regional de Linhares, explicou que a polícia recebeu a informação de que um homem foragido da Justiça estaria escondido em uma casa no distrito de Farias. Segundo o delegado, Celso teria cometido o crime junto com um outro suspeito.

Eles teriam se aproveitado da fragilidade do idoso para o atrair e o assassinaram com golpes de faca, roubando todos os seus pertences depois. Fabrício Lucindo ainda informou que Celso estava escondido no interior do Espírito Santo desde 2006.

Após o crime o suspeito foi preso, mas logo depois conseguiu fugir do sistema carcerário de Minas Gerais e veio para o Espírito Santo, onde vive desde o ano de 2006, escondido pelas roças da região de Linhares. Este suspeito possuía um mandado de prisão desde o ano de 2018 por crime de latrocínio e a pena decretada foi de 20 anos de prisão", disse.