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Ameaça

Homem aponta arma para policias e acaba baleado em Rio Bananal

A guarnição da PM teria ido ao local para atender uma outra ocorrência, quando foi surpreendida por uma submetralhador

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 11:14

Publicado em 

19 set 2021 às 11:14
Polícia apreende arma e drogas em Rio Bananal
Polícia apreende arma e drogas em Rio Bananal Crédito: PM/Divulgação
Na noite de sábado (18) a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência num bar em Córrego capivara, em Rio Bananal, Norte do Espírito Santo. Uma pessoa teria sido baleada e socorrida no hospital da cidade.
Quando chegaram ao local, os acusados ainda estavam lá. Ao perceberem a presença da viatura, um dos indivíduos correu apontando uma submetralhadora de 9 milímetros, em direção aos policiais. Por sorte a munição falhou.
Os militares que atendiam a ocorrência se defenderam de imediato e realizaram mais de 20 disparos contra o suspeito, que foi baleado e socorrido pela mesma guarnição ao Pronto Atendimento de Rio Bananal. O irmão dele que também estava junto e armado, conseguiu fugir. Durante a ação, foram apreendidas drogas de vários tipos, arma e munições.
Com informações da Pollyanna Patrício, da TV Gazeta

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