Homem aponta arma para policias e acaba baleado em Rio Bananal

Quando chegaram ao local, os acusados ainda estavam lá. Ao perceberem a presença da viatura, um dos indivíduos correu apontando uma submetralhadora de 9 milímetros, em direção aos policiais. Por sorte a munição falhou.

Os militares que atendiam a ocorrência se defenderam de imediato e realizaram mais de 20 disparos contra o suspeito, que foi baleado e socorrido pela mesma guarnição ao Pronto Atendimento de Rio Bananal. O irmão dele que também estava junto e armado, conseguiu fugir. Durante a ação, foram apreendidas drogas de vários tipos, arma e munições.