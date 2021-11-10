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7 seguem desaparecidos

Corpo de capixaba é identificado após 3 anos da tragédia em Brumadinho

Uberlândio Antônio da Silva era morador da Serra e trabalhava para uma empresa terceirizada da Vale. Rompimento da barragem da mineradora matou 270 pessoas em 2019
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

10 nov 2021 às 18:12

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 18:12

Brumadinho: Uberlândio Antônio está desaparecido desde janeiro de 2019
Uberlândio Antônio estava desaparecido desde janeiro de 2019 Crédito: Arquivo da família
Polícia Civil de Minas Gerais divulgou, nesta quarta-feira (10), que identificou mais uma vítima da tragédia causada pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho em janeiro de 2019. Segundo apuração do G1 MG, trata-se de Uberlândio Antônio da Silva, que era morador da Serra, no Espírito Santo, e trabalhava para uma empresa terceirizada da mineradora. O desastre provocou a morte de 270 pessoas — sete seguem desaparecidas.
A Polícia Civil mineira informou que não divulgaria o nome da vítima, pois a família havia sido acionada horas antes de a identificação ser comunicada à imprensa. A reportagem de A Gazeta tentou contato com familiares de Uberlândio Antônio da Silva, mas as ligações não foram atendidas.
Em entrevista coletiva da Polícia Civil de Minas Gerais, uma perita criminal, envolvida no trabalho de identificação, afirmou que a ossada encontrada estava "praticamente inteira". O acionamento da equipe de perícia ocorreu no dia 2 de outubro deste ano, e a identificação da vítima foi feita por exame de DNA. 
"Seguimos um protocolo único. Algumas vítimas tinham documentos, correntinhas, que ajudam a dar um direcionamento. Mas a identificação realmente, ou é feita por um método que identifica a digital ou pela arcada dentária ou pelo DNA", comentou.
Segundo o perito criminal Igor Dornelas, apenas a parte óssea de Uberlândio foi encontrada. São mais de mil dias desde o início das buscas por vítimas após o rompimento da barragem em Brumadinho. 
"O exame de DNA é um exame comparativo. Por isso, temos no laboratório um banco de dados com os familiares de todas as vítimas de Brumadinho. Com um software, a partir de um perfil genético de algum fragmento encontrado, podemos indicar de qual família aquele corpo pertence. Depois desse encontro, fazemos uma confirmação, todo o processo novamente antes de ser liberado. Precisamos confirmar que não houve erro", explicou o perito.
Corpo de capixaba é identificado após 3 anos da tragédia em Brumadinho
Brumadinho após o rompimento da barragem
Brumadinho após o rompimento da barragem, ainda em 2019 Crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação

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