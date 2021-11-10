Uberlândio Antônio estava desaparecido desde janeiro de 2019 Crédito: Arquivo da família

A Polícia Civil mineira informou que não divulgaria o nome da vítima, pois a família havia sido acionada horas antes de a identificação ser comunicada à imprensa. A reportagem de A Gazeta tentou contato com familiares de Uberlândio Antônio da Silva, mas as ligações não foram atendidas.

Em entrevista coletiva da Polícia Civil de Minas Gerais, uma perita criminal, envolvida no trabalho de identificação, afirmou que a ossada encontrada estava "praticamente inteira". O acionamento da equipe de perícia ocorreu no dia 2 de outubro deste ano, e a identificação da vítima foi feita por exame de DNA.

"Seguimos um protocolo único. Algumas vítimas tinham documentos, correntinhas, que ajudam a dar um direcionamento. Mas a identificação realmente, ou é feita por um método que identifica a digital ou pela arcada dentária ou pelo DNA", comentou.

Segundo o perito criminal Igor Dornelas, apenas a parte óssea de Uberlândio foi encontrada. São mais de mil dias desde o início das buscas por vítimas após o rompimento da barragem em Brumadinho.

"O exame de DNA é um exame comparativo. Por isso, temos no laboratório um banco de dados com os familiares de todas as vítimas de Brumadinho. Com um software, a partir de um perfil genético de algum fragmento encontrado, podemos indicar de qual família aquele corpo pertence. Depois desse encontro, fazemos uma confirmação, todo o processo novamente antes de ser liberado. Precisamos confirmar que não houve erro", explicou o perito.

Your browser does not support the audio element. Corpo de capixaba é identificado após 3 anos da tragédia em Brumadinho