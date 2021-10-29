Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Vale tem lucro de US$ 3,886 bi; Brumadinho ainda afeta produção no ES
Resultado no 3ª trimestre

Vale tem lucro de US$ 3,886 bi; Brumadinho ainda afeta produção no ES

Oferta de minério de ferro para a fabricação de pelotas na planta de Tubarão ainda sentem os efeitos da tragédia em Minas Gerais

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 11:00

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 out 2021 às 11:00
Trem de carga da Vale transportando minério na ferrovia Vitória x Minas, em Serra, ES.
Trem de carga da Vale transportando minério na ferrovia Vitória x Minas, em Serra, ES. Crédito: Vitor Jubini
Vale registrou lucro líquido de US$ 3,886 bilhões no terceiro trimestre de 2021, aumento de 34% em relação ao mesmo período de 2020. Na comparação ao segundo trimestre deste ano, o lucro mostrou queda de 49%.
Nas demonstrações financeiras divulgadas nesta quinta-feira, 28, a Vale destacou que o resultado, na comparação ao segundo trimestre, refletiu o menor Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) proforma e do impairment dos investimentos do negócio de carvão.
Apesar do bom resultado nacional, a produção da empresa no Espírito Santo ainda sente os efeitos da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. O beneficiamento de pelotas atingiu 4.357 mil toneladas nas plantas de Tubarão, alta de 9% em comparação com o período anterior. Mas, apesar do crescimento, ainda está limitado por conta da redução de oferta em Itabira e Brutucu, locais de risco de rompimento de barragem.

Veja Também

Vale pode ser investigada nos EUA por Brumadinho

A geração de caixa medida pelo Ebitda ajustado cresceu 14% em um ano, para US$ 6,938 bilhões. Quando comparado ao trimestre imediatamente anterior, porém, o indicador mostrou queda de 37%
Eduardo Bartolomeo, presidente da mineradora, destacou no balanço que a Vale registrou, no terceiro trimestre, produção de minério de ferro próxima a 90 milhões de toneladas, com um "progresso significativo na retomada operacional do complexo de Vargem Grande, em Minas Gerais.
"Continuamos a trabalhar para melhorar aconfiabilidade operacional, especialmente no negócio de metais básicos. Nossa geração de caixa continua robusta, superando o último trimestre em 18%, um ritmo que permitiu o pagamento de dividendos históricos em 2021", destacou, no documento.
Ele citou ainda o novo programa de recompra de ações da companhia, anunciado nesta quinta-feira. "Com a manutenção da nossa estratégia de value over volume e otimização de custos, continuaremos a criar e compartilhar valor com nossos acionistas", disse ele.
A receita operacional líquida de vendas da mineradora foi de US$ 12,682 bilhões no terceiro trimestre deste ano, 18% maior do que no terceiro trimestre do ano passado. Frente aos três meses anteriores, a receita mostrou baixa de 24%
Principal negócio da Vale, a produção de minério de ferro atingiu 89,421 milhões de toneladas no terceiro trimestre de 2021, alta de 0,8% sobre o mesmo período do ano passado, como mostrou o relatório de produção da companhia divulgado no início da semana. As vendas subiram 3,2% por essa base de comparação, atingindo 67,844 milhões de toneladas no período.

Veja Também

Ações da Vale caem 15% em um mês; qual é o futuro desses papéis?

Crise na China pode impactar gigantes no ES, como a Vale

Vale vai produzir produto que polui menos no ES e contratar 800 para obras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brumadinho Vale SA Mineração
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados