Ações da Vale caem 15% em um mês; qual é o futuro desses papéis?

Pilha de minério de ferro em pátio da Vale Crédito: Vale/Divulgação - GZ

Em meio a um cenário externo conturbado, com a redução de obras de infraestrutura e uma potencial crise no mercado imobiliário da China , que derrubaram a demanda do minério de ferro , as ações da mineradora Vale recuaram cerca de 15% nos últimos 30 dias.

A queda está diretamente ligada às oscilações do preço do minério. Desde o mês passado, o preço do produto cedeu mais de 35%, sendo cotado, hoje, a cerca de US$ 120.



Apesar do momento delicado, analistas de mercado apontam que, até o momento, as ações da companhia são consideradas lucrativas e podem ser vistas como um bom investimento, principalmente quando respeitada a máxima de diversificação de ativos.

O sócio-fundador da Pedra Azul Investimentos, Lélio Monteiro, pontua, por exemplo, que a empresa tem apresentado lucros bilionários e tem pagado dividendos aos acionistas, o que é um bom sinal.

US$ 120 é a cotação atual do minério de ferro

“Nesse momento, nesse preço, diversas casas de análise estão até recomendando (comprar ações da) Vale. Entende-se que vai continuar lucrativa e pode continuar rendendo nos próximos anos, mesmo com o minério do jeito como está.”

Ele destaca, contudo, que é preciso observar o andamento da situação na China, e que uma eventual paralisação do mercado imobiliário daquele país pode causar novas oscilações. “Ainda não sabemos em que pé isso vai ficar. Se vão conseguir conter. Mas, até então, é considerado um investimento lucrativo.”

O especialista em renda variável da Valor Investimentos, Paulo Luives, pontua que, considerando a queda da demanda global por minério, dificilmente a commodity voltará a alcançar patamares superiores a US$ 200 em um breve intervalo de tempo.

Mas ele reforça que, mesmo cotado a cerca de US$ 120, o produto está com um preço melhor do que o observado em anos anteriores.

“Temos visto essas oscilações. O minério chegou a cair US$ 90 há alguns dias, e já voltou a US$ 120. Na média, ainda está superior aos anos anteriores e agora deve alcançar um ponto de equilíbrio. É difícil cravar o que virá pela frente, porque não é só isso que influencia na cotação das ações, mas, em condições normais, com o preço do minério voltando a subir, os papeis da Vale também tendem a se valorizar.”

ENTENDA A CRISE NA CHINA

Há alguns meses, o governo chinês vem sinalizando que não pretende mais fazer investimentos robustos em infraestrutura e importações, como vinha fazendo anteriormente. Agora, o plano é focar no mercado doméstico e, com isso, o crescimento do país tende a ocorrer de forma mais moderada, o que também impacta a demanda por commodities daqui para a frente.

Não obstante, em uma tentativa de controlar a inflação e diminuir o impacto ambiental da produção de aço, principalmente diante da proximidade das Olimpíadas de Inverno de 2022, o governo chinês impôs restrições à fabricação do metal no país.

Medidas como o fechamento de plantas de produção e tarifas sobre a exportação de aço resultaram na diminuição brusca de demanda pelo minério de ferro, insumo usado na fabricação do aço. Os impactos da decisão devem ser sentidos, pelo menos, até o próximo ano.

No Espírito Santo, a Vale e outras empresas que exportam podem ser afetadas. Somado a isso, há o risco de falência da segunda maior incorporadora imobiliária da China, a Evergrande, que colocou o mercado global em alerta. A companhia acumula mais de US$ 300 bilhões em dívidas, e o temor é de que dê um calote em seus credores, o que pode pode abalar fortemente a economia chinesa e provocar um efeito cascata, afetando os principais parceiros comerciais do país asiático, entre eles o Brasil

Essa incerteza em relação aos desdobramentos do caso abalou os mercados mundiais na semana passada, com as Bolsas sofrendo fortes quedas em seus pregões. Havia certo temor de que o eventual colapso do grupo empresarial chinês desencadeasse um episódio semelhante ao que houve com o Lehman Brothers, o banco estadunidense que faliu e deu início à crise financeira de 2008.