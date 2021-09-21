Conselho do Golfo decide não impor salvaguarda sobre importação de aço

Conselho do Golfo decidiu não impor salvaguarda sobre importação de aço Crédito: Miguel Ângelo/CNI

O Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) concluiu investigação de salvaguardas relativas à importação de produtos de aço e decidiu não aplicar medidas contra o Brasil . A informação foi confirmada, nesta terça-feira (21), em nota conjunta dos ministérios da Economia e das Relações Exteriores.

De acordo com as pastas, caso aplicada, a salvaguarda teria impacto negativo sobre as exportações brasileiras aos países do CCG e “contribuiria para os problemas crônicos que o setor siderúrgico enfrenta globalmente, como excesso de capacidade e protecionismo”. O conselho é integrado por Arábia Saudita, Kwaite, Omã, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Catar.

As medidas de salvaguarda são aplicadas por países como forma de proteção à indústria doméstica que esteja sofrendo ameaça ou prejuízo grave devido ao aumento das importações. O objetivo é que, durante o período de vigência de tais medidas, a indústria doméstica se ajuste, aumentando a sua competitividade.