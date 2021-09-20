Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Meio ambiente

A boa economia exige que administremos melhor a natureza

Desde a primeira metade da década de 1970, já se reconhecia que o crescimento infinito não era realista

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 02:00

Públicado em 

20 set 2021 às 02:00
Rodrigo Medeiros

Colunista

Rodrigo Medeiros

Decisões individuais têm um impacto direto sobre a Terra
A pandemia de Covid-19 deveria nos fazer refletir mais e melhor sobre a nossa relação com a natureza. Crédito: Anna Shvets/ Pexels
Não se trata de um novo debate a discussão sobre desenvolvimento e sustentabilidade ambiental. Desde a primeira metade da década de 1970, já se reconhecia que o crescimento infinito não era realista. Os processos econômicos são entrópicos, pois consomem e dispersam energia e matéria. As externalidades geradas por esses processos não devem ser negligenciadas.
Um recente artigo do professor Partha Dasgupta, da Universidade de Cambridge, publicado na “Finance & Development”, a revista principal do Fundo Monetário Internacional (FMI), trouxe reflexões relevantes sobre como “a boa economia exige que administremos melhor a natureza”. Restam poucas dúvidas de que a economia global “aumentou enormemente” desde os anos 1950.
A prosperidade global é diferenciada e concentrada geograficamente. Essa prosperidade depende dos recursos naturais globais, de como eles são consumidos e dispersados. Citando dados e fontes, o professor ressaltou que, “entre 1970 e 2016, a população de espécies caiu globalmente em 68% em média”. Ele acrescentou ainda que os serviços ecossistêmicos globais estão em declínio.

Veja Também

O avanço da pobreza e do mal-estar com a crise econômica no país

As mudanças climáticas estão se tornando irreversíveis

Recuperação global em marcha, mas com divergência entre  ricos e emergentes

Em síntese, Dasgupta afirmou que estamos “esgotando o fornecimento de nutrientes nos solos, reduzindo os estoques de peixes, e assim por diante - e usando a natureza como uma pia para nossos resíduos - queimando combustíveis fósseis, por exemplo”. Como resultado, a biosfera foi severamente degradada. Não devemos esquecer que a pandemia de Covid-19 deveria nos fazer refletir mais e melhor sobre a nossa relação com a natureza.
Os processos econômicos precisam ser reavaliados em termos de sustentabilidade ambiental. Renúncias fiscais para empresas poluidoras, por exemplo, devem ser reavaliadas porque os custos ambientais devem ser levados em conta. A concentração extrema de riquezas e a socialização de prejuízos representam a velha economia política do subdesenvolvimento, algo bem conhecido no Brasil. Nesse sentido, a insistência com a agenda regressiva de reformas neoliberais gera preocupações adicionais.
Para Dasgupta, é preciso incluir “a natureza em nosso pensamento econômico”. Ele propôs três transições amplas e interconectadas. Baseado na perspectiva da “pegada ecológica”, ele destaca a necessidade de garantir que nossas exigências sobre os recursos naturais renováveis não excedam as suas capacidades de fornecimento. O que se tem exigido da natureza excede a capacidade de renovação dos recursos naturais, gerando degradação da biosfera e impactos sociais. As inovações tecnológicas têm um papel importante a desempenhar. Políticas públicas e incentivos importam para a qualidade do desenvolvimento e o bem-estar social.
A segunda transição envolve mudar a medida do que se entende por sucesso econômico. Segundo o professor, “deveríamos usar uma medida que explica o valor de todos os estoques de capital - capital produzido (estradas, edifícios, portos, máquinas), capital humano (habilidades, conhecimento) e capital natural”. Ele chamou essa medida de “riqueza inclusiva”, de forma a mostrar os benefícios de investir em ativos naturais e as trocas e interações entre investimentos em diferentes ativos.
Sabemos que as receitas de exportação de recursos naturais não refletem os custos sociais de sua remoção do meio ambiente, isto é, o comércio desses bens não explica como o processo de extração afetará o ecossistema do qual são extraídos e tampouco as consequências enfrentadas pelas comunidades afetadas.
De acordo com Dasgupta, “há, portanto, uma transferência de riqueza de países que exportam produtos primários para países importadores”. O professor apontou que “é possível que a expansão do comércio internacional tenha contribuído para uma transferência maciça de riqueza de países pobres para países ricos, sem que seja registrada nas estatísticas oficiais”.

Veja Também

Desigualdades sociais extremas: a América Latina e seu labirinto

Desigualdade social: falta de solução afeta desenvolvimento dos países

Sustentabilidade e a nova agenda da economia nacional

A terceira transição citada pelo professor diz respeito à necessária transformação das nossas instituições. Conforme ponderou Dasgupta, “o valor da natureza para a sociedade - o valor dos vários bens e serviços que presta - não se reflete nos preços de mercado”. Uma estimativa conservadora do custo global total dos subsídios que prejudicam a natureza pode ser encontrada entre US$ 4 e US$ 6 trilhões por ano, tratando-se de uma marcha da insensatez mundial.
Imerso em um contexto estendido de crise desde 2015, o Brasil precisa de reformas que melhorem as condições gerais de vida das pessoas. A agenda regressiva de reformas em curso desde 2016 não aponta nesse sentido. Com a pandemia, apenas piorou o que já estava ruim. Do ponto de vista da estrutura produtiva brasileira, essa agenda regressiva tende a reforçar a insustentabilidade ambiental e a concentrar riquezas no topo, socializando prejuízos.

Rodrigo Medeiros

E professor do Instituto Federal do Espirito Santo. Em seus artigos, trata principalmente dos desafios estruturais para um desenvolvimento pleno da sociedade.

Tópicos Relacionados

Economia Meio Ambiente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt, ex jogador de basquete: tumor diagnosticado em 2011
Morre Oscar Schmidt, o "Mão Santa" do basquete brasileiro, aos 68 anos
Imagem de destaque
Chá de melissa: veja 8 benefícios para a saúde
Imagem de destaque
5 sinais de que está na hora de trocar a escova de dentes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados