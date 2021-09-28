China faz injeção de US$ 15,5 bi no sistema financeiro, com Evergrande na mira

Neste mês, o PBoC intensificou as injeções de capital diante de crescentes sinais de insolvência da Evergrande. Na quinta-feira (23), uma subsidiária da empresa falhou em honrar o pagamento de juros sobre bônus externos. Desde a semana passada, circulam relatos de que o governo chinês planeja reestruturar a Evergrande e estatizá-la.