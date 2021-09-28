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100 bilhões de yuans

China faz injeção de US$ 15,5 bi no sistema financeiro, com Evergrande na mira

Neste mês, o PBoC intensificou as injeções de capital diante de crescentes sinais de insolvência da Evergrande
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 set 2021 às 14:43

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 14:43

Moeda norte-americana, dólar
China faz injeção de US$ 15,5 bi no sistema financeiro Crédito: Reprodução/ Pixabay
O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) injetou 100 bilhões de yuans (quase US$ 15,5 bilhões) em recursos no sistema financeiro chinês através de operações de recompra reversa de 14 dias nesta terça-feira (28) segundo comunicado divulgado no site do PBoC, em mais uma tentativa de manter a liquidez do sistema bancário em meio a preocupações com as dificuldades financeiras da gigante do setor imobiliário chinês Evergrande.
Neste mês, o PBoC intensificou as injeções de capital diante de crescentes sinais de insolvência da Evergrande. Na quinta-feira (23), uma subsidiária da empresa falhou em honrar o pagamento de juros sobre bônus externos. Desde a semana passada, circulam relatos de que o governo chinês planeja reestruturar a Evergrande e estatizá-la.

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