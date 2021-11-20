Arrastado em acidente no ES passa por nova cirurgia

Danilo Lopes Herbst, de 29 anos, está internado em estado grave no HEUE, em Vitória Crédito: Arquivo Pessoal

Danilo está em internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, e, segundo a irmã Daniela Lopes Herbst, tem apresentado melhora gradual. Entretanto, ainda não há qualquer previsão de alta.

“Ele quebrou entre o ombro e o braço, e foi uma fratura grave, então precisou operar. A cirurgia começou por volta das 8 horas e terminou no início desta tarde. Ele ainda está no pós-cirúrgico, mas, a princípio, está bem.”

O prestador de serviços deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta semana e foi transferido para o quarto, mas ainda inspira muitos cuidados. De acordo com Daniela, ele ainda não consegue se locomover sozinho, mas tem estado mais animado. “Ele está doido para sair e ver os filhos, que só está vendo por chamada de vídeo. Só não sabemos ainda quando isso vai ser, porque, por enquanto, não há previsão de alta.”

O ACIDENTE

Imagens registradas por câmeras de videomonitoramento mostram uma carreta passando e, em seguida, o homem sendo arrastado junto a uma escada que, aparentemente, estaria presa a uma fiação. Na gravação, é possível ver que o trabalhador cai com muita força no asfalto — o capacete que ele usava chega a sair da cabeça dele.