Arrastado em acidente no ES passa por nova cirurgia

Danilo Lopes Herbst, de 29 anos, vítima de um acidente impressionante em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, precisou passar por nova cirurgia, na manhã deste sábado (20), para corrigir uma fratura no braço. O prestador de serviços de uma empresa de telecomunicações fazia um trabalho de reparo, no último dia 10, quando foi arrastado por um caminhão que passava pela rua e puxou fios de um poste.
O trabalhador, que além da fratura, teve traumatismo craniano, perfurações nos pulmões, chegou a ficar em coma induzido durante alguns dias, surpreendendo a todos quando, logo após acordar, no último dia 13, escreveu em um papel a indicação de um versículo bíblico: "Provérbios 16:9".
Danilo está em internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, e, segundo a irmã Daniela Lopes Herbst, tem apresentado melhora gradual. Entretanto, ainda não há qualquer previsão de alta.
“Ele quebrou entre o ombro e o braço, e foi uma fratura grave, então precisou operar. A cirurgia começou por volta das 8 horas e terminou no início desta tarde. Ele ainda está no pós-cirúrgico, mas, a princípio, está bem.”
O prestador de serviços deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta semana e foi transferido para o quarto, mas ainda inspira muitos cuidados. De acordo com Daniela, ele ainda não consegue se locomover sozinho, mas tem estado mais animado. “Ele está doido para sair e ver os filhos, que só está vendo por chamada de vídeo. Só não sabemos ainda quando isso vai ser, porque, por enquanto, não há previsão de alta.”
O ACIDENTE
Imagens registradas por câmeras de videomonitoramento mostram uma carreta passando e, em seguida, o homem sendo arrastado junto a uma escada que, aparentemente, estaria presa a uma fiação. Na gravação, é possível ver que o trabalhador cai com muita força no asfalto — o capacete que ele usava chega a sair da cabeça dele.