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A caminho do hospital

Bebê nasce dentro de ambulância do Samu em rodovia de Cachoeiro

Equipe levava uma gestante para a maternidade, quando precisou fazer uma parada em um posto da PM na ES 482. A bebê nasceu pelas mãos dos socorristas, nesta sexta (19)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 nov 2021 às 17:39

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 17:39

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) precisou fazer uma parada de emergência no final da manhã desta sexta-feira (19),  na ES 482, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, para realizar o parto de uma gestante. Sem tempo de chegar ao hospital com a mulher, a equipe parou no posto da 2ª Companhia do 9º Batalhão da Polícia Militar, e a criança nasceu na ambulância.
Bebê nasce dentro de ambulância em rodovia de Cachoeiro
Bebê nasce dentro de ambulância em rodovia de Cachoeiro Crédito: Divulgação/ PM
Segundo a Polícia Militar, a equipe do Samu levava uma gestante — que estava passando mal — para a maternidade, quando precisou fazer uma parada na base militar. Policiais tentaram a comunicação via rádio com outra viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para transportar o médico plantonista para realizar o parto. Porém, não deu tempo e a bebê nasceu pelas mãos dos socorristas.
Posteriormente, o médico chegou ao local, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a mãe e a menina — que nasceu saudável — para a maternidade.

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