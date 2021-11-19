Bebê nasce dentro de ambulância do Samu em rodovia de Cachoeiro

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) precisou fazer uma parada de emergência no final da manhã desta sexta-feira (19), na ES 482, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, para realizar o parto de uma gestante. Sem tempo de chegar ao hospital com a mulher, a equipe parou no posto da 2ª Companhia do 9º Batalhão da Polícia Militar, e a criança nasceu na ambulância.
Segundo a Polícia Militar, a equipe do Samu levava uma gestante — que estava passando mal — para a maternidade, quando precisou fazer uma parada na base militar. Policiais tentaram a comunicação via rádio com outra viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para transportar o médico plantonista para realizar o parto. Porém, não deu tempo e a bebê nasceu pelas mãos dos socorristas.
Posteriormente, o médico chegou ao local, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a mãe e a menina — que nasceu saudável — para a maternidade.