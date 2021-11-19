Pane geral: usuários relatam instabilidade nos serviços da Vivo

Clientes da operadora de telefonia Vivo estão relatando instabilidade na comunicação nesta sexta-feira (19). O site DownDetector, especializado no monitoramento de problemas em empresas prestadoras de serviços, apontou para um pico de reclamações de usuários por volta das 10h50, mas as queixas começaram próximo das 9h25.
De acordo com o portal, as principais reclamações são relacionadas à internet fixa, com 47% das queixas relatadas. Em seguida, está a telefonia móvel, com 31% e, falha geral, registrando 22% de denúncias.
As principais cidades com mais reclamações a respeito dos serviços da operadora, como aponta o portal, são Vitória, Serra e Vila Velha, no Espírito Santo. Também há registros de queixas em São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas e Curitiba. Conforme o mapa do DownDetector, as regiões Sudeste, Sul e Centro Oeste reúnem o maior número de usuários afetados.
O QUE DIZ A EMPRESA
Em nota, a Vivo informou que alguns clientes da Grande Vitória podem ter encontrado instabilidade ao utilizar os serviços de voz e dados na telefonia móvel "devido a rompimentos de cabos ópticos que atendem a região, ocasionados por obras de terceiros". No entanto, a empresa garantiu que os serviços foram regularizados por volta das 15h30.
Atualização
19/11/2021 - 3:57
A Vivo enviou nota informando os motivos da instabilidade e que o problema foi solucionado. O texto foi atualizado.