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Pane geral: usuários relatam instabilidade nos serviços da Vivo

Site especializado aponta para volume grande de queixas começando por volta das 9h25 desta sexta (19); usuários reclamam de problemas na internet fixa, telefonia e falha geral
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

19 nov 2021 às 11:19

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 11:19

Pessoa usando o celular
Usuários relatam instabilidade nos serviços da Vivo nesta sexta-feira (19) Crédito: Freepik
Clientes da operadora de telefonia Vivo estão relatando instabilidade na comunicação nesta sexta-feira (19). O site DownDetector, especializado no monitoramento de problemas em empresas prestadoras de serviços, apontou para um pico de reclamações de usuários por volta das 10h50, mas as queixas começaram próximo das 9h25. 
Usuários relatam instabilidade nos serviços da Vivo nesta sexta-feira (19)
Usuários relatam instabilidade nos serviços da Vivo nesta sexta-feira (19) Crédito: Reprodução/DownDetector
De acordo com o portal, as principais reclamações são relacionadas à internet fixa, com 47% das queixas relatadas. Em seguida, está a telefonia móvel, com 31% e, falha geral, registrando 22% de denúncias.
As principais cidades com mais reclamações a respeito dos serviços da operadora, como aponta o portal, são VitóriaSerra e Vila Velha, no Espírito Santo. Também há registros de queixas em São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas e Curitiba. Conforme o mapa do DownDetector, as regiões Sudeste, Sul e Centro Oeste reúnem o maior número de usuários afetados.
Usuários relatam instabilidade nos serviços da Vivo nesta sexta-feira (19)
Usuários relatam instabilidade nos serviços da Vivo nesta sexta-feira (19) Crédito: Reprodução/DownDetector

O QUE DIZ A EMPRESA

Em nota, a Vivo informou que alguns clientes da Grande Vitória podem ter encontrado instabilidade ao utilizar os serviços de voz e dados na telefonia móvel "devido a rompimentos de cabos ópticos que atendem a região, ocasionados por obras de terceiros". No entanto, a empresa garantiu que os serviços foram regularizados por volta das 15h30.

Atualização

19/11/2021 - 3:57
A Vivo enviou nota informando os motivos da instabilidade e que o problema foi solucionado. O texto foi atualizado.

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