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Aplicação da 2ª dose

Covid-19: Vila Velha realiza Dia D de vacinação sem agendamento

A imunização vai acontecer neste sábado (20) no Tartarugão e na Escola Caic, em Terra Vermelha, das 9h às 16h. Serão administradas vacinas Coronavac, AstraZeneca e Pfizer
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

19 nov 2021 às 10:59

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 10:59

Vacinação contra Covid-19 na Serra
Município de Vila Velha oferece vacinação sem agendamento para aplicação da segunda dose Crédito: Edson Reis/Secom-PMS
Prefeitura de Vila Velha realiza, neste sábado (20), um Dia D de vacinação para aplicação da segunda dose das vacinas contra a Covid-19. A imunização acontece sem necessidade de agendamento no Tartarugão e na Escola Caic, em Terra Vermelha, das 9h às 16h.

NÚMEROS DA VACINAÇÃO

Segundo a prefeitura, no município, cerca de 23 mil pessoas - incluindo aquelas que ainda não venceram o prazo - faltam receber a segunda dose do imunizante. Ao todo, já é possível contabilizar 375.754 pessoas com a primeira dose; 273.732 com a segunda dose e dose única; e 48.037 munícipes com a dose de reforço.

DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS

Estarão sendo administradas vacinas da Coronavac (para aqueles que receberam a primeira dose há 28 dias), AstraZeneca (voltada para os que tomaram a primeira dose há 56 dias) e Pfizer (destinada àqueles que tomaram a primeira dose há 56 dias).

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