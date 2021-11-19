Covid-19: Vila Velha realiza Dia D de vacinação sem agendamento

A Prefeitura de Vila Velha realiza, neste sábado (20), um Dia D de vacinação para aplicação da segunda dose das vacinas contra a Covid-19. A imunização acontece sem necessidade de agendamento no Tartarugão e na Escola Caic, em Terra Vermelha, das 9h às 16h.
NÚMEROS DA VACINAÇÃO
Segundo a prefeitura, no município, cerca de 23 mil pessoas - incluindo aquelas que ainda não venceram o prazo - faltam receber a segunda dose do imunizante. Ao todo, já é possível contabilizar 375.754 pessoas com a primeira dose; 273.732 com a segunda dose e dose única; e 48.037 munícipes com a dose de reforço.
DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS
Estarão sendo administradas vacinas da Coronavac (para aqueles que receberam a primeira dose há 28 dias), AstraZeneca (voltada para os que tomaram a primeira dose há 56 dias) e Pfizer (destinada àqueles que tomaram a primeira dose há 56 dias).