Mulher fica ferida em acidente entre moto e ônibus em Linhares

Acidente entre moto e ônibus deixa mulher ferida em Linhares Crédito: Tiago Felix

Um acidente entre uma moto e ônibus, no final da tarde desta quarta-feira (2), deixou uma mulher ferida em Linhares , Norte do Estado. Segundo informações da Polícia Militar , a vítima fez uma tentativa de ultrapassagem em uma curva no bairro Araçá, e o ônibus acabou atingindo o veículo que ela pilotava.

No local do acidente, policiais militares informaram em entrevista ao repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, que a roda traseira do ônibus atingiu o tanque da moto e passou por cima da perna da mulher.

Ela foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhada para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Não há informações sobre o estado de saúde da mulher.

De acordo com apuração da TV Gazeta Norte, o ônibus saia da comunidade de Cacimbas e levava trabalhadores de uma empresa de volta para suas residências. O motorista do veículo fez o teste do bafômetro, que deu negativo, segundo a PM.