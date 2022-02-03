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Durante ultrapassagem

Mulher fica ferida em acidente entre moto e ônibus em Linhares

Segundo a PM, a vítima tentou uma ultrapassagem em uma curva no bairro Araçá, e o ônibus acabou atingindo a moto que ela pilotava. Mulher foi socorrida para o Hospital Geral de Linhares

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 21:39

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

02 fev 2022 às 21:39
Acidente entre moto e ônibus deixa mulher ferida em Linhares
Acidente entre moto e ônibus deixa mulher ferida em Linhares Crédito: Tiago Felix
Um acidente entre uma moto e ônibus, no final da tarde desta quarta-feira (2), deixou uma mulher ferida em Linhares, Norte do Estado. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima fez uma tentativa de ultrapassagem em uma curva no bairro Araçá, e o ônibus acabou atingindo o veículo que ela pilotava. 
No local do acidente, policiais militares informaram em entrevista ao repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, que a roda traseira do ônibus atingiu o tanque da moto e passou por cima da perna da mulher.
Ela foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhada para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Não há informações sobre o estado de saúde da mulher.
De acordo com apuração da TV Gazeta Norte, o ônibus saia da comunidade de Cacimbas e levava trabalhadores de uma empresa de volta para suas residências. O motorista do veículo fez o teste do bafômetro, que deu negativo, segundo a PM.
A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros foram procurados pela reportagem e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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