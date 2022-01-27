Fechado há dois anos, Teatro Rubem Braga deve passar por reforma

Cadeiras do Teatro Rubem Braga danificadas após enchente Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O espaço segue sem reforma e não há ainda uma data para a reabertura. No entanto, a expectativa é de que, até o final deste ano, o teatro volte a ter suas portas abertas. Segundo a secretária Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Fernanda Maria Merchid Martins Moreira, após a enchente, foram elaborados oito projetos dentro do pacote de obras que o imóvel deve receber. Estão incluídos estudos hidráulico, elétrico e de sonorização, iluminação e acessibilidade, alguns feitos pela prefeitura.

Um processo de licitação foi aberto para contratar uma empresa especializada nesses projetos. “Acredito que na semana que vem o processo deve ser homologado para a empresa vencedora entregar esses projetos especiais. Ela terá, pelo termo de referência, 90 dias para apresentar esses trabalhos”, disse.

Segundo a secretária, após esta etapa será iniciada a fase de captação de recursos. Para a restauração sair do papel são aguardados recursos que auxiliem nos custos do projeto, estimado em R$ 1 milhão.

Teatro Rubem Braga: local foi afetado por enchente em janeiro de 2020 Crédito: Divulgação/ PMCI

“Acreditamos que neste ano a coisa aconteça da maneira como deveria ter acontecido em 2021, mas tivemos a pandemia. Todos queremos o teatro e estamos trabalhando para isso. Não foi feito ainda porque não havia meios de priorizar o equipamento em detrimento a outros serviços mais prementes naquele momento, de pós-enchente e da pandemia”, justificou a titular da pasta.

Além da enchente, o teatro sofreu atos de vandalismo, como o furto de cabos de cobre da rede elétrica e louças do banheiro foram danificadas. O imóvel, de acordo com a prefeitura, recebe monitoramento das rondas da Guarda Municipal.

O teatro