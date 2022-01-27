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Luto

Raul Sampaio, autor de 'Meu Pequeno Cachoeiro', morre aos 93 anos

Música foi eternizada na voz de Roberto Carlos e fala sobre a cidade natal de ambos, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2022 às 06:24

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 06:24

Compositor Raul Sampaio morreu, na noite desta quarta-feira (26), aos 93 anos Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Raul Sampaio, autor de 'Meu Pequeno Cachoeiro', morre aos 93 anos
O compositor Raul Sampaio morreu, aos 93 anos, na noite desta quarta-feira (26). Segundo a família, ele estava internado em um hospital particular de Cachoeiro de Itapemirim. O artista é autor da música "Meu Pequeno Cachoeiro", eternizada na voz de Roberto Carlos e que fala sobre a cidade natal de ambos, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo os filhos dele, a causa da morte foi pneumonia e falência múltipla dos órgãos.
Além de "Meu Pequeno Cachoeiro", o compositor escreveu mais de 200 músicas, gravadas por vários artistas. "A Carta" foi sucesso na voz de Erasmo Carlos. Nos últimos anos, Raul vivia em Marataízes, também no Sul do Estado.
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), lamentou a morte do artista em uma rede social. "Hoje a saudade veio visitar nossos corações. Raul Sampaio, cachoeirense, que tanto enriqueceu a cultura capixaba com suas composições, melodias e poesias, nos deixou. Seus versos e sua memória ficarão eternizados em nossa história. Meu abraço aos seus familiares e amigos", escreveu Casagrande.
O prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho (PSB), também homenageou o compositor e disse que vai decretar luto de três dias na cidade. "Notícia triste para nossa cidade: Raul Sampaio, o autor de "Meu Pequeno Cachoeiro", que virou hino da cidade, nos deixou, nessa noite. Tivemos a alegria de homenageá-lo, na ocasião de seus 90 anos, com toda emoção e amor que ele merece! Por sua história, legado e amor por Cachoeiro, vamos decretar luto de 3 dias na cidade. Viva, Raul! E que Deus console seus familiares e amigos", postou em seu perfil no Instagram.
O velório do artista foi realizado no Cemitério Parque, bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim, restrito a amigos e familiares. O sepultamento ocorreu às 17h desta quinta-feira (27). 

Amigos e familiares no enterro de Raul Sampaio, em Cachoeiro

*Com informações do G1 ES

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