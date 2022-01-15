Morre Mariana Merlo Nascimento, revelação do ciclismo capixaba, aos 27 anos

Considerada uma revelação do ciclismo capixaba, a atleta Mariana Merlo do Nascimento, de 27 anos, morreu na noite desta sexta-feira (14), em Colatina, no Norte do Espírito Santo, após se sentir mal durante a tarde. A família acredita que ela tenha sofrido um mal súbito.
Mariana acumulava diversos prêmios na categoria elite, sendo campeã capixaba da Mountain Bike XCM 2020, entre outras competições.
À reportagem de A Gazeta, o presidente da Federação Espírito Santense de Ciclismo (FESC), Marcos Paulo Silva Duarte, destacou que Mariana era uma atleta revelação e que há cerca de três anos vinha se destacando nas competições realizadas em território capixaba, bem como em outros locais.
Ela é a atual campeã estadual de Mountain Bike, e inclusive estava inscrita para o Campeonato Estadual de Mountain Bike, previsto para este domingo (16), em Marechal Floriano. Na sexta (14), por volta de meio-dia, teve um mal súbito, foi encaminhada para o hospital, mas, à noite, faleceu. Foi uma surpresa para todos nós. Ela era uma atleta nova, uma revelação, e tinha tudo para despontar. Estava começando a competir a nível nacional, disse.
Em nota nas redes sociais, a FESC lamentou a morte da ciclista. A FESC se solidariza com seus familiares e amigos, além de toda comunidade do MTB (Mountain Bike) ES, por essa perda irreparável, e rogamos para que Deus possa confortá-los, nesse momento de grande dor, em que as palavras se apequenam e o espírito busca o amparo da fé, diz o texto da nota.
O sepultamento está previsto para as 8h deste domingo (16) no Cemitério da Comunidade Matriz, em em São Roque do Canaã.