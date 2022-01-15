Morre Mariana Merlo Nascimento, revelação do ciclismo capixaba, aos 27 anos

Considerada uma revelação do ciclismo capixaba, a atleta Mariana Merlo do Nascimento, de 27 anos, morreu na noite desta sexta-feira (14), em Colatina , no Norte do Espírito Santo, após se sentir mal durante a tarde. A família acredita que ela tenha sofrido um mal súbito.

Ana Paula Merlo, irmã de Mariana, informou que a atleta estava no interior, sentiu dores durante a tarde e foi levada ao Hospital Sílvio Avidos, em Colatina . Por volta das 20 horas, a atleta morreu. O corpo foi trazido para Vitória para realização de uma necrópsia.

Mariana acumulava diversos prêmios na categoria elite, sendo campeã capixaba da Mountain Bike XCM 2020, entre outras competições.

Mariana Merlo Nascimento mostra prêmios conquistados Crédito: Instagram/Reprodução

À reportagem de A Gazeta, o presidente da Federação Espírito Santense de Ciclismo (FESC), Marcos Paulo Silva Duarte, destacou que Mariana era uma atleta revelação e que há cerca de três anos vinha se destacando nas competições realizadas em território capixaba, bem como em outros locais.

Ela é a atual campeã estadual de Mountain Bike, e inclusive estava inscrita para o Campeonato Estadual de Mountain Bike, previsto para este domingo (16), em Marechal Floriano. Na sexta (14), por volta de meio-dia, teve um mal súbito, foi encaminhada para o hospital, mas, à noite, faleceu. Foi uma surpresa para todos nós. Ela era uma atleta nova, uma revelação, e tinha tudo para despontar. Estava começando a competir a nível nacional, disse.

Em nota nas redes sociais, a FESC lamentou a morte da ciclista. A FESC se solidariza com seus familiares e amigos, além de toda comunidade do MTB (Mountain Bike) ES, por essa perda irreparável, e rogamos para que Deus possa confortá-los, nesse momento de grande dor, em que as palavras se apequenam e o espírito busca o amparo da fé, diz o texto da nota.