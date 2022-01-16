Françoise Forton morre, aos 64 anos, no Rio de Janeiro

Françoise Forton morreu aos 64 anos, no Rio Crédito: Divulgação/Montenegro e Raman

Morreu neste domingo (16) a atriz Françoise Forton. Ela estava internada há quatro meses na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, para tratar de um câncer. A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Em 1989, quando gravava a novela Tieta, Françoise já tinha sido diagnosticada com outro tumor. Naquela época, ela recebeu tratamento para um câncer no útero. A atriz deixa o filho, Guilherme Forton Viotti, fruto do primeiro casamento com o físico Ênio Viotti, o marido, Eduardo Barata, e duas enteadas, Maria Eduarda e Maria Antônia.

Conhecida por atuar na TV em mais de 40 novelas, a artista fez sua última aparição na TV em 2019 na novela Amor sem Igual, da Record. Em 2018 o público pode assistir Françoise no filme Coração de Cowboy. Na Globo, são muitos os trabalhos memoráveis da artista, como a já citada participação em Tieta, além de Meu Bem, Meu Mal, Perigosas Peruas, Quatro por Quatro e O Clone.