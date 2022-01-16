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Perda na teledramaturgia

Françoise Forton morre, aos 64 anos, no Rio de Janeiro

A atriz estava internada há cerca de quatro meses devido a um câncer. Ela faleceu neste domingo (16). Na carreira, atuou em mais de 40 novelas, entre elas "Tieta" e "O Clone"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2022 às 17:41

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 17:41

Novela
Françoise Forton morreu aos 64 anos, no Rio Crédito: Divulgação/Montenegro e Raman
Morreu neste domingo (16) a atriz Françoise Forton. Ela estava internada há quatro meses na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, para tratar de um câncer. A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.
Em 1989, quando gravava a novela Tieta, Françoise já tinha sido diagnosticada com outro tumor. Naquela época, ela recebeu tratamento para um câncer no útero. A atriz deixa o filho, Guilherme Forton Viotti, fruto do primeiro casamento com o físico Ênio Viotti, o marido, Eduardo Barata, e duas enteadas, Maria Eduarda e Maria Antônia.

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Conhecida por atuar na TV em mais de 40 novelas, a artista fez sua última aparição na TV em 2019 na novela Amor sem Igual, da Record. Em 2018 o público pode assistir Françoise no filme Coração de Cowboy. Na Globo, são muitos os trabalhos memoráveis da artista, como a já citada participação em Tieta, além de Meu Bem, Meu Mal, Perigosas Peruas, Quatro por Quatro e O Clone.
Com informações dos portais G1, O Globo e Correio Braziliense

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