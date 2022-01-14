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Morre empresário que fundou frigorífico em Colatina

Silvestre, que morreu aos 94 anos, ajudou a alavancar o desenvolvimento da cidade com a fundação da empresa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2022 às 19:27

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 19:27

Morreu nesta sexta-feira (14), aos 94 anos, Silvestre Frittoli Coutinho, um dos fundadores do Frigorífico Frisa, de Colatina. A família não informou a causa da morte nem o horário e o local do sepultamento.
Por nota, a Prefeitura de Colatina lamentou a morte do empresário que carregou o pioneirismo como sua marca''. A nota destaca ainda a importância de Silvestre para o desenvolvimento econômico do município: Com a inauguração do Frisa nos idos do cinquentenário da nossa Princesa do Norte, Silvestre contribuiu para que Colatina entrasse no mapa do desenvolvimento econômico do Estado. Ao redor da empresa, a cidade se desenvolveu, atraiu investimentos e hoje influencia todo o mercado colatinense.
O prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi (PSC), também lamentou a morte de Coutinho em uma publicação nas redes sociais, e destacou o trabalho do empresário. "Ele sempre soube conduzir com profissionalismo, competência e visão de futuro os seus negócios em nossa cidade, levando o nome de Colatina para todo o país", afirmou.
Silvestre faz parte da família que fundou a Luz e Força Santa Maria, que atua em 11 municípios do Noroeste do Estado. Entretanto, não esteve diretamente envolvido na fundação da companhia, que ganhou a concessão para distribuir a energia produzida em excedente em Colatina no ano de 1946, após a Segunda Guerra.
A empresa foi constituída em 1959, sob a presidência da família Coutinho, e o serviço foi ampliado para outros distritos de Colatina e parte de Santa Teresa. A energia elétrica promoveu o desenvolvimento local e os distritos tornaram-se municípios.
O nascimento do Frisa Frigorífico Rio Doce S.A, aconteceu quase uma década depois, em 1968. A empresa, que teve Silvestre como um de seus fundadores, iniciou sua operação em 1971.

Veja Também

Colatina e Frisa: história de gratidão mútua

Atualização

15/01/2022 - 3:03
Silvestre Frittoli Coutinho faz parte da família que fundou a Luz e Força Santa Maria, mas não esteve diretamente envolvido na criação da companhia. O texto e o título foram atualizados.

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