Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Colatina e Frisa: história de gratidão mútua

Com 53 anos de existência, empresa ressalta o orgulho de ser capixaba e, principalmente, colatinense.

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 17:31

Frisa

Frisa

Publicado em 

08 jun 2021 às 17:31
No início da década de 60 nosso estado iniciou um processo de erradicação dos cafezais. Colatina e região foram então amplamente impactadas por essas iniciativas e, como consequência, milhares de trabalhadores e suas famílias ficaram ociosos.
Nesse mesmo cenário o governo estadual incentivava a abertura de novos empreendimentos para alavancar a economia e um grupo de empresários colatinenses viu a oportunidade de fundar um frigorífico. Assim, em 1968,nasce o Frisa-Frigorífico Rio Doce S.A, uma legítima e orgulhosa empresa colatinense.
O Frisa iniciou sua operação em 1971, com uma linda solenidade de inauguração, ano no qual a Princesa do Norte atingia o seu cinquentenário, inclusive, com uma programação intensa de aniversário, afinal de contas, comemoração e colatinense são quase sinônimos.
Frisa
Solenidade de Inauguração FRISA Crédito: Acervo
O frigorífico então instala-se em uma propriedade rural na margem norte do Rio Doce, e constrói as primeiras residências no local a fim de abrigar seus primeiros colaboradores. O empreendimento passa a movimentar a região, que se desenvolve, atraindo novos moradores, projetos governamentais de habitação popular e daí nasce a atual comunidade do bairro Honório Fraga.
Frisa
Unidade Frisa nos anos 80 e a formação do bairro Honório Fraga Crédito: Acervo
Em 1974, com apenas 3 anos no mercado, a empresa realiza a primeira exportação de carne congelada do Espírito Santo. Uma carga transportada por caminhões que desfilaram orgulhosamente pelas ruas do município tamanho era a relevância daquele feito. De Colatina a carga seguiu para o Porto de Vitória e de lá até a Grécia no navio Penélope II.

Desfile Caminhões Centro Colatina

De lá para cá o Frisa cresceu, se instalou em outros três estados da federação e conquistou o mercado externo. Os produtos produzidos aqui carregam consigo o nome do nosso município e a força desse povo.
“Frisa e Colatina se completam. É a nossa casa e sempre que possível falamos com muito orgulho dela. Nascemos e continuamos aqui. Crescemos, é verdade, mas nunca nos esquecemos de citar nossa querida Colatina por onde passamos”, afirmou o diretor-presidente do Frisa, Arthur Arpini Coutinho.
frisa
Imagem aérea FRISA Colatina atual Crédito: Acervo
É admirável olharmos para o passado e percebermos que as histórias de Colatina e do Frisa estão intimamente entrelaçadas. Desenhadas pela competência e pelo trabalho de milhares de cidadãos colatinenses. Melhor ainda é olhar para o futuro e vislumbrarmos tudo que ainda escreveremos juntos. A todo povo dessa terra tão amada os nossos sinceros agradecimentos e desejo de prosperidade. Que venham os próximos 100 anos para que possamos caminhar juntos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Centenário de Colatina Aniversário de Colatina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Socol do Sítio Lorenção, em Venda Nova do Imigrante
Festa do Socol agita Venda Nova com música, comidas típicas e linguiça gigante
Especialistas alertam para os riscos da automedicação e os impactos na saúde dos pets
5 erros comuns ao medicar seu pet sem orientação de um médico-veterinário
Herbert Henrique de Sousa, de 41 anos, se envolveu em uma confusão que terminou com uma mulher baleada em uma distribuidora no Bairro Laranjeiras, na Serra
Policial e amigo envolvidos em briga que acabou com mulher baleada são presos na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados