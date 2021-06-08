Colatina e Frisa: história de gratidão mútua

No início da década de 60 nosso estado iniciou um processo de erradicação dos cafezais. Colatina e região foram então amplamente impactadas por essas iniciativas e, como consequência, milhares de trabalhadores e suas famílias ficaram ociosos.

Nesse mesmo cenário o governo estadual incentivava a abertura de novos empreendimentos para alavancar a economia e um grupo de empresários colatinenses viu a oportunidade de fundar um frigorífico. Assim, em 1968,nasce o Frisa-Frigorífico Rio Doce S.A, uma legítima e orgulhosa empresa colatinense.

O Frisa iniciou sua operação em 1971, com uma linda solenidade de inauguração, ano no qual a Princesa do Norte atingia o seu cinquentenário, inclusive, com uma programação intensa de aniversário, afinal de contas, comemoração e colatinense são quase sinônimos.

Solenidade de Inauguração FRISA Crédito: Acervo

O frigorífico então instala-se em uma propriedade rural na margem norte do Rio Doce, e constrói as primeiras residências no local a fim de abrigar seus primeiros colaboradores. O empreendimento passa a movimentar a região, que se desenvolve, atraindo novos moradores, projetos governamentais de habitação popular e daí nasce a atual comunidade do bairro Honório Fraga.

Unidade Frisa nos anos 80 e a formação do bairro Honório Fraga Crédito: Acervo

Em 1974, com apenas 3 anos no mercado, a empresa realiza a primeira exportação de carne congelada do Espírito Santo. Uma carga transportada por caminhões que desfilaram orgulhosamente pelas ruas do município tamanho era a relevância daquele feito. De Colatina a carga seguiu para o Porto de Vitória e de lá até a Grécia no navio Penélope II.

Desfile Caminhões Centro Colatina

De lá para cá o Frisa cresceu, se instalou em outros três estados da federação e conquistou o mercado externo. Os produtos produzidos aqui carregam consigo o nome do nosso município e a força desse povo.

“Frisa e Colatina se completam. É a nossa casa e sempre que possível falamos com muito orgulho dela. Nascemos e continuamos aqui. Crescemos, é verdade, mas nunca nos esquecemos de citar nossa querida Colatina por onde passamos”, afirmou o diretor-presidente do Frisa, Arthur Arpini Coutinho.

Imagem aérea FRISA Colatina atual Crédito: Acervo