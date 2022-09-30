Mulher atacada por onça: polícia visita zoológico e investiga caso no ES

Onças estão entre os animais selvagens que fazem parte do Zoo Park das Montanhas, em Marechal Floriano Crédito: Redes Sociais | Zoo Park das Montanhas

"O zoológico segue interditado para que cumpra as condicionantes do licenciamento ambiental, como atualização do SisFauna e o controle do plantel, que não são relacionadas ao incidente. A investigação do caso, agora, cabe à Polícia Civil", concluiu o Iema, em nota encaminhada à reportagem.

Procurada, a PC informou que visitou o Zoo Park da Montanha na última segunda-feira (24), "a fim de realizar levantamentos para investigação preliminar", que é feita por meio da Delegacia de Polícia de Marechal Floriano. Outras informações não foram divulgadas para "preservar a apuração".

ESTADO DA VÍTIMA

No último retorno da pasta, dado na segunda-feira (26), a paciente seguia no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória , com um "quadro estável" e respirando sem a ajuda de aparelhos. Novamente procurada, a Sesa afirmou que não vai mais se manifestar sobre o quadro de saúde dela.

O OUTRO LADO

Em nota enviada no próprio dia do acidente, o Zoo Park da Montanha admitiu que "houve um incidente na área de manejo envolvendo uma onça pintada" e que "agiu de forma imediata na prestação do socorro". Segundo a empresa, o animal não sofreu ferimentos e está em segurança.

Anteriormente, em comunicado divulgado no dia 2 de setembro nas redes sociais , o Zoo Park da Montanha afirmava que estava temporariamente fechado – e não interditado – "devido à manutenção interna e necessidade de manejo geral do plantel" e que logo voltaria às "atividades normais".