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Marechal Floriano

Mulher atacada por onça: polícia visita zoológico e investiga caso no ES

Elaine Pereira Sampaio precisou ser internada após ataque na sexta-feira (23); Iema e PC fizeram vistorias no empreendimento ao longo da semana
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

30 set 2022 às 17:22

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 17:22

ataque de onça sofrido por uma mulher na semana passada, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, já é investigado pela Polícia Civil. A informação foi confirmada na tarde desta sexta-feira (30), após visitas ao zoológico realizadas nos últimos dias.
Na segunda-feira (26), o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) havia adiantando que iria ao empreendimento. "Após a vistoria, ficou constatado que a onça está em estrutura em conformidade com as normas ambientais aplicadas", afirmou o órgão.
Onças estão entre os animais selvagens que fazem parte do Zoo Park das Montanhas, em Marechal Floriano
Onças estão entre os animais selvagens que fazem parte do Zoo Park das Montanhas, em Marechal Floriano Crédito: Redes Sociais | Zoo Park das Montanhas
"O zoológico segue interditado para que cumpra as condicionantes do licenciamento ambiental, como atualização do SisFauna e o controle do plantel, que não são relacionadas ao incidente. A investigação do caso, agora, cabe à Polícia Civil", concluiu o Iema, em nota encaminhada à reportagem.
Procurada, a PC informou que visitou o Zoo Park da Montanha na última segunda-feira (24), "a fim de realizar levantamentos para investigação preliminar", que é feita por meio da Delegacia de Polícia de Marechal Floriano. Outras informações não foram divulgadas para "preservar a apuração".

ESTADO DA VÍTIMA

O ataque da onça aconteceu na sexta-feira da semana passada, dia 23 de setembro. Conforme informações divulgadas pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a vítima foi identificada como Elaine Pereira Sampaio. Ela sofreu "múltiplos ferimentos", passou por uma cirurgia e precisou ser internada na UTI.
No último retorno da pasta, dado na segunda-feira (26), a paciente seguia no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, com um "quadro estável" e respirando sem a ajuda de aparelhos. Novamente procurada, a Sesa afirmou que não vai mais se manifestar sobre o quadro de saúde dela.

O OUTRO LADO

Em nota enviada no próprio dia do acidente, o Zoo Park da Montanha admitiu que "houve um incidente na área de manejo envolvendo uma onça pintada" e que "agiu de forma imediata na prestação do socorro". Segundo a empresa, o animal não sofreu ferimentos e está em segurança.
Anteriormente, em comunicado divulgado no dia 2 de setembro nas redes sociais, o Zoo Park da Montanha afirmava que estava temporariamente fechado – e não interditado – "devido à manutenção interna e necessidade de manejo geral do plantel" e que logo voltaria às "atividades normais".
A reportagem de A Gazeta tentou novo contato com os proprietários nesta sexta-feira (30), mas não teve as ligações atendidas. Caso haja um novo posicionamento, este texto será atualizado.

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