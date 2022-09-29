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Jubarte

Baleia é encontrada morta em praia no litoral de Marataízes

Análises apontam que se trata de uma baleia adulta com 14,5m de comprimento. Ela foi enterrada próximo à Praia do Xodó, pela prefeitura do município
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

29 set 2022 às 19:14

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 19:14

Uma baleia jubarte foi encontrada morta na Praia do Xodó, em Marataízes, no Sul do Estado, na manhã desta quinta-feira (29). Ela era adulta, do gênero masculino e media 14,5m de comprimento, segundo análise feita na carcaça do bicho.
Baleia jubarte é encontrada morta em praia de Marataízes
A equipe da Guarda-Vidas foi acionada para verificar uma baleia que estava morta na praia do Xodó, em Marataízes Crédito: Guarda-Vidas de Marataízes
A equipe da Guarda-Vidas do município ficou sabendo do fato por meio de um turista, por volta das 10h, que viu o animal morto. No local, a equipe acionou o órgão de Meio Ambiente que, posteriormente, chamou a Equipe Ambipar, e o Instituto Orca para colher dados e analisar a causa da morte.
Procurada pela reportagem, o Projeto Baleia Jubarte, divulgou detalhes sobre o caso. A carcaça da baleia está em avançada deterioração, de acordo com a necropsia no animal realizada pelo Instituto Orca. A causa da morte, entretanto, não foi identificada.
O Projeto informou, ainda, que está auxiliando a remoção do local, que fica por responsabilidade da prefeitura. “O animal media 14,5m de comprimento, era um macho e o local exato foi a praia central de Marataízes”, disse, em nota.

Baleia jubarte é encontrada morta em praia de Marataízes

Segundo a guarda, as análises preliminares apontam que se trata de uma baleia adulta. “Por ser um animal de grande porte, a prefeitura faz o enterro dela próximo à praia pela dificuldade do transporte”, comunicou.
Nas redes sociais, a guarda alertou que é preciso tomar cuidado ao verificar uma baleia morta. “A mesma produz muitos gases no processo de decomposição e pode explodir”, explicou.

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