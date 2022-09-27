Motociclista morre em acidente com carro em rodovia de Jaguaré

Uma mulher de 49 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ela pilotava e um carro na ES 430, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (26). Segundo informações da Polícia Militar, testemunhas relataram que o motorista do automóvel teria invadido a contramão e causado a batida, mas não há informações oficiais sobre a dinâmica da colisão. Maria das Dores Carvalho morreu no local.
Consta no boletim de ocorrência da PM que outras pessoas relataram aos policiais terem visto o motorista com o carro – um Fiat Uno – dirigindo em zigue-zague na rodovia. A vítima seguia de moto do Centro de Jaguaré para a região de Água Limpa, e o carro estava no sentido oposto. Segundo a Polícia Militar, o condutor do automóvel permaneceu no local do acidente, mas se recusou fazer o teste do bafômetro e disse que não tem carteira nacional de habilitação (CNH).
O corpo de Maria das Dores foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde foi necropsiado e liberado para os familiares. O motorista do carro foi encaminhado até a Delegacia Regional de São Mateus.
A reportagem questionou a Polícia Civil sobre os procedimentos adotados com o condutor, considerando ocorrência da PM em que consta que ele não tem CNH e se recusou fazer o teste do bafômetro. A corporação respondeu que como o condutor permaneceu no local do acidente para prestar socorro, ele foi ouvido e liberado porque não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré, segundo a Polícia Civil.