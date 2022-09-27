Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
ES 430

Motociclista morre em acidente com carro em rodovia de Jaguaré

Motorista do carro foi levado para delegacia, mas, como prestou socorro, a Polícia Civil disse que ele foi ouvido e liberado, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 set 2022 às 12:34

Publicado em 27 de Setembro de 2022 às 12:34

Uma mulher de 49 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ela pilotava e um carro na  ES 430, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (26). Segundo informações da Polícia Militar, testemunhas relataram que o motorista do automóvel teria invadido a contramão e causado a batida, mas não há informações oficiais sobre a dinâmica da colisão. Maria das Dores Carvalho morreu no local.
Consta no boletim de ocorrência da PM que outras pessoas relataram aos policiais terem visto o motorista com o carro – um Fiat Uno – dirigindo em zigue-zague na rodovia. A vítima seguia de moto do Centro de Jaguaré para a região de Água Limpa, e o carro estava no sentido oposto. Segundo a Polícia Militar, o condutor do automóvel permaneceu no local do acidente, mas se recusou fazer o teste do bafômetro e disse que não tem carteira nacional de habilitação (CNH).
Acidente aconteceu na ES 430, que liga o centro da
Acidente aconteceu na ES 430, que liga o Centro da cidade até a região de Água Limpa Crédito: Reprodução
O corpo de Maria das Dores foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde foi necropsiado e liberado para os familiares. O motorista do carro foi encaminhado até a Delegacia Regional de São Mateus.
A reportagem questionou a Polícia Civil sobre os procedimentos adotados com o condutor, considerando ocorrência da PM em que consta que ele não tem CNH e se recusou fazer o teste do bafômetro. A corporação respondeu que como o condutor permaneceu no local do acidente para prestar socorro, ele foi ouvido e liberado porque não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).  
O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré, segundo a Polícia Civil.

Veja Também

Botija de gás explode e pipoqueiro é lançado e fica ferido em Jaguaré

Vídeo: suspeitos quebram porta e furtam loja de eletrônicos em Jaguaré

Trio armado amarra casal e rouba TV, celular e até carne em Jaguaré

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jaguaré Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Editais e Avisos - 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados