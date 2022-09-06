Trio armado amarra casal e rouba TV, celular e até carne em Jaguaré

Polícia só foi acionada uma hora após os suspeitos irem embora, quando vítimas se livraram das cordas

A população pode denunciar através do disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade e ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.