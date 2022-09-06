Trio armado amarra casal e rouba TV, celular e até carne em Jaguaré

Um casal foi feito refém e amarrado durante um assalto à mão armada, na tarde de segunda-feira (5), no sítio onde mora, na localidade de Córrego Menezes, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Três homens chegaram em um carro e anunciaram o crime. Eles levaram televisão, celular, dinheiro e até mesmo carne, além de cartões de banco e documentos pessoais das vítimas.
Segundo informações da Polícia Militar, o casal relatou que estava no quintal da propriedade rural quando os criminosos apareceram em um veículo Chevrolet Monza prata, com placa da Serra. Os três estavam armados com um revólver e logo renderam as vítimas, utilizando cordas para amarrá-las. Em seguida, eles roubaram diversos itens.
Confira a lista do que foi roubado:
- 1 TV de 32 polegadas
- 1 celular
- 1 telefone rural
- 20 kg de carne
- R$ 600 em espécie
- Cartões de banco
- Vários documentos pessoais
As vítimas relataram que conseguiram ligar para a polícia apenas uma hora após os criminosos irem embora, quando se livraram das cordas. Os suspeitos fugiram em direção ao distrito de Barra Seca, no mesmo município. A PM fez buscas nas comunidades vizinhas, mas não localizou o trio.
Segundo o major Borba, comandante da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar, em Jaguaré, a orientação é acionar a PM sempre que observar movimentação no entorno das propriedades e possíveis comportamentos e indivíduos suspeitos.
A reportagem de A Gazeta solicitou informações à Polícia Civil sobre o caso. Por nota, a corporação informou que a ocorrência segue sob investigação da Delegacia de Policia de Jaguaré, que trabalha para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados.
A população pode denunciar através do disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade e ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.