Suspeito de agredir sogra usando uma espingarda é preso em Jaguaré

Um homem de 30 anos, com mandado de prisão em aberto por crimes relacionados à Lei Maria da Penha , foi preso na última sexta-feira (8), próximo à entrada do bairro Boa Vista I, em Jaguaré , no Norte do Estado . O detido é suspeito de agredir e ameaçar a própria sogra, durante uma briga no dia 3 de julho deste ano. O nome dele não foi divulgado.

Titular da Delegacia de Polícia de Jaguaré, a delegada Gabriella Zaché, contou como o crime aconteceu. “Naquele dia, a vítima, de 37 anos, foi até a casa da filha, de 18 anos, para convidá-la para sair e flagrou o genro ameaçando a jovem com uma arma de fogo. A vítima tentou intervir e acabou agredida com uma coronhada de espingarda na cabeça. Ela chamou a Polícia Militar, que fez buscas, mas o agressor já tinha fugido”, relatou.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil , o homem foi encontrado aparentemente sob efeito de drogas ou álcool, sendo rendido e algemado na última sexta-feira (8).

INVESTIGAÇÃO

Ainda de acordo com a PC, a investigação teve início assim que o caso chegou ao conhecimento da corporação. Na sexta-feira (8), a Justiça expediu o mandado de prisão preventiva, que foi cumprido no mesmo dia, considerando "o grau de periculosidade do indivíduo”.

A delegada Gabriella Zaché explicou que o detido responde a diversos processos relacionados a crimes como tráfico de drogas, roubo, Lei Maria da Penha e até uma tentativa de homicídio.

Para ela, o homem representava um risco tanto para a sogra, quanto para a companheira. “Esse histórico, unido ao fato de que ele tinha uma arma de fogo em casa, nos levou a entender que este homem representava um risco para a sogra, que foi agredida e procurou a polícia, e também para a companheira, que já foi orientada sobre os direitos dela”, disse.