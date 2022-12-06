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Resgate

Trabalhador é eletrocutado e tem 70% do corpo queimado em Jaguaré

O homem estava em cima de um telhado, trabalhando como pintor, quando encostou na rede e sofreu uma descarga elétrica.  Estado de saúde dele é estável
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

06 dez 2022 às 17:30

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 17:30

Trabalhador é resgatado após ser eletrocutado e ter 70% do corpo queimado em Jaguaré
Trabalhador é resgatado após ser eletrocutado e ter 70% do corpo queimado em Jaguaré Crédito: Notaer | Divulgação
Um homem de 35 anos foi eletrocutado e teve cerca de 70% do corpo queimado enquanto trabalhava como pintor, nesta terça-feira (6), em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. De acordo com o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), o homem estava em cima de um telhado, trabalhando, quando encostou na rede e sofreu uma descarga elétrica.
Trabalhador é resgatado após ser eletrocutado e ter 70% do corpo queimado em Jaguaré
Trabalhador é resgatado após ser eletrocutado e ter 70% do corpo queimado em Jaguaré Crédito: Notaer | Divulgação
A vítima teve lesões nos braços, tórax e perna esquerda, segundo as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Jaguaré e de São Mateus, que atuaram na retirada do homem do local, com o apoio do Corpo de Bombeiros. O trabalhador foi levado para um hospital até a chegada da equipe aeromédica do Notaer.
Apesar da gravidade dos ferimentos, segundo o Notaer, o homem estava consciente e estável durante o resgate de helicóptero até o Hospital Estadual Dr Jayme Santos Neves, em Serra, unidade referência no Estado no tratamento de vítimas de queimaduras.
Trabalhador é resgatado após ser eletrocutado e ter 70% do corpo queimado em Jaguaré
Trabalhador é resgatado após ser eletrocutado e ter 70% do corpo queimado em Jaguaré Crédito: Notaer | Divulgação

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