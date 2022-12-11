Surpreendeu

Tempo muda de repente e chuva forte atinge bairros da Grande Vitória

Manhã deste domingo (11) começou com céu aberto e sol; no início da tarde, paisagem mudou e precipitação intensa caiu em algumas regiões

Publicado em 11 de Dezembro de 2022 às 15:15

Larissa Avilez

Para quem estava com saudades de pegar praia no final de semana, este domingo (11) começou perfeito: com céu aberto, sol e calor. Entretanto, os capixabas que aproveitavam a folga pela Grande Vitória acabaram surpreendidos. No início desta tarde, o tempo mudou de repente, dando lugar a nuvens cinzas e chuva intensa em alguns bairros da região.
Imagens recebidas por A Gazeta registraram a mudança na Praia da Costa, em Vila Velha, e na Praia de Camburi, em Vitória. Nesses dois lugares, o céu ficou dividido: parte estava “de brigadeiro” e parte bem encoberto. Vídeos feitos nessas cidades também mostram chuvas intensas com ventos fortes.

O cenário visto neste domingo (11) é similar ao que já tinha ocorrido no sábado (10). A diferença ficou por conta do horário da mudança, que no dia anterior aconteceu no final da tarde, e pela intensidade da chuva, que foi mais fraca em bairros como Jardim da Penha, em Vitória, e Praia de Itaparica, em Vila Velha, por exemplo. Em outros, como Jardim Camburi, em Vitória, nem chegou a chover.
Apesar da “surpresa climática”, a maior parte do Espírito Santo – incluindo a Grande Vitória – já estava sob um alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que previa chuvas intensas para 62 municípios capixabas. O aviso, considerado de risco baixo, é válido até as 10h desta segunda-feira (12).

