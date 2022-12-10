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Temporal

Chuva no ES faz avião arremeter e ficar circulando no ar por cerca de 1h

Tempestade fez voo que vinha de Fortaleza para o Aeroporto de Vitória ter dificuldade para conseguir pousar

Publicado em 10 de Dezembro de 2022 às 20:58

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

10 dez 2022 às 20:58
Avião ficou voando na região da Grande Vitória fazendo círculos
Avião ficou voando na região da Grande Vitória fazendo círculos Crédito: FlightRadar
A tempestade que atingiu o Espírito Santo no final da tarde deste sábado (10) afetou as operações do Aeroporto de Vitória. Por causa do temporal, aviões não conseguiram pousar. Um voo da Latam, por exemplo, precisou arremeter por causa das condições ruins para pouso.
O voo 3755 vinha de Fortaleza e deveria pousar em Vitória às 17h10. No entanto, ao fazer a aproximação para pouso, precisou arremeter — manobra em que o piloto volta a subir e retoma o voo após a aeronave ter iniciado o procedimento de pouso.
O site FlightRadar, que monitora a aviação em tempo real, mostra que o avião ficou voando na região da Grande Vitória fazendo círculos. Tudo isso durou cerca de 1 hora, até que o temporal passou e o pilotou conseguiu pousar às 18h12.
Avião ficou voando na região da Grande Vitória fazendo círculos Crédito: FlightRadar
A Latam foi procurada pela reportagem, mas não enviou resposta até a publicação.
A tempestade que atingiu a Grande Vitória e vários municípios do Espírito Santo no final da tarde deste sábado (10) deixou marcas de destruição. Em poucos minutos de chuva intensa e fortes rajadas de vento, ruas ficaram alagadas, árvores caíram e até imóveis foram destelhados.

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