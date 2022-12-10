Chuva no ES faz avião arremeter e ficar circulando no ar por cerca de 1h

Avião ficou voando na região da Grande Vitória fazendo círculos Crédito: FlightRadar

A tempestade que atingiu o Espírito Santo no final da tarde deste sábado (10) afetou as operações do Aeroporto de Vitória. Por causa do temporal, aviões não conseguiram pousar. Um voo da Latam, por exemplo, precisou arremeter por causa das condições ruins para pouso.

O voo 3755 vinha de Fortaleza e deveria pousar em Vitória às 17h10. No entanto, ao fazer a aproximação para pouso, precisou arremeter — manobra em que o piloto volta a subir e retoma o voo após a aeronave ter iniciado o procedimento de pouso.

O site FlightRadar, que monitora a aviação em tempo real, mostra que o avião ficou voando na região da Grande Vitória fazendo círculos. Tudo isso durou cerca de 1 hora, até que o temporal passou e o pilotou conseguiu pousar às 18h12.

Avião ficou voando na região da Grande Vitória fazendo círculos Crédito: FlightRadar