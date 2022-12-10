Tempestade com raios deixa ruas alagadas e derruba árvores no ES; veja vídeo

Chuvas fortes causam alagamentos e destelhamentos na Grande Vitória Crédito: Leitor AG

O temporal que atingiu a Grande Vitória e vários municípios do Espírito Santo no final da tarde deste sábado (10) deixou marcas de destruição. Em poucos minutos de chuva intensa e fortes rajadas de vento, ruas ficaram alagadas, árvores caíram e até imóveis foram destelhados.

A tempestade também contou com vários raios. O mapa do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat), referência mundial na pesquisa de raios, mostrou intensa incidência de descargas elétricas sobre o Espírito Santo, especialmente na Região Metopolitana de Vitória. A atividade elétrica foi classificada pelo monitor como alta.

Vários pontos de alagamentos foram registrados na Grande Vitória, como no cruzamento da Avenida Leitão da Silva com o César Hilal, e em pontos dos bairros Bento Ferreira, Praia do Canto e Enseada do Suá, em Vitória. Em Cariacica, também houve alagamentos. Um dos pontos atingidos foi o bairro Flexal II. Em Campo Verde, os fortes ventos derrubaram telhas e baracas de comércio de rua.