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Temporal

Tempestade com raios deixa ruas alagadas e derruba árvores no ES; veja vídeo

Em poucos minutos de chuva intensa e fortes rajadas de vento, temporal que atingiu a Grande Vitória no final da tarde deste sábado (10) deixou marcas de destruição

Publicado em 10 de Dezembro de 2022 às 18:33

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

10 dez 2022 às 18:33
Chuvas fortes causam alagamentos e destelhamentos na Grande Vitória
Chuvas fortes causam alagamentos e destelhamentos na Grande Vitória Crédito: Leitor AG
O temporal que atingiu a Grande Vitória e vários municípios do Espírito Santo no final da tarde deste sábado (10) deixou marcas de destruição. Em poucos minutos de chuva intensa e fortes rajadas de vento, ruas ficaram alagadas, árvores caíram e até imóveis foram destelhados.
A tempestade também contou com vários raios. O mapa do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat), referência mundial na pesquisa de raios, mostrou intensa incidência de descargas elétricas sobre o Espírito Santo, especialmente na Região Metopolitana de Vitória. A atividade elétrica foi classificada pelo monitor como alta.
Vários pontos de alagamentos foram registrados na Grande Vitória, como no cruzamento da Avenida Leitão da Silva com o César Hilal, e em pontos dos bairros Bento Ferreira, Praia do Canto e Enseada do Suá, em Vitória. Em Cariacica, também houve alagamentos. Um dos pontos atingidos foi o bairro Flexal II. Em Campo Verde, os fortes ventos derrubaram telhas e baracas de comércio de rua. 
Ainda na Capital, alguns bairros registraram piques na distribuição de energia elétrica, como Jardim da Penha e Jardim Camburi. Árvores caíram por causa do vento em alguns pontos da cidade. Na Rodovia das Paneleiras, galhos atingiram um táxi. 
Em Vargem Alta, no Sul do Estado, o telhado do Parque de Exposições desabou após a chuva. Por lá chegou a chover granizo.

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