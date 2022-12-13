  • Natal do Parque Moscoso: veja como ficou o show de luzes no local, em Vitória
Natal do Parque Moscoso: veja como ficou o show de luzes no local, em Vitória

A praça ainda conta com uma Vila do Papai Noel, que segue até 6 de janeiro. Espaço também contará com apresentações culturais e religiosas
Gustavo Cheluje

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 12:00

Iluminação de Natal no Parque Moscoso Crédito: Carlos Alberto Silva
Com "ares" de Central Park, em NY, (exagerando um pouquinho, claro!), a iluminação de Natal do Parque Moscoso, no Centro de Vitória, está bombando!
Com aparato inaugurado no último dia 6 de dezembro, o local recebe centenas de visitantes diariamente, fascinados com as luzes e com a delicada decoração, que remete às festas natalinas dos anos 1970 e 1980. Um luxo retrô, se assim podemos dizer. 
A Gazeta passeou pelo local e constatou toda a beleza da decoração de fim de ano do Parque Moscoso, espaço de encontro tradicional entre os moradores da capital capixaba. Dê uma conferida no vídeo abaixo, em trabalho caprichado de Carlos Aberto Silva.
A Vila do Papai Noel recebeu 11.240 metros de microlâmpadas em LED e 313 projetores para ornamentar arcos, árvores e até o lago - este conta com projetores do tipo RGBW e bolas metalizadas para dar efeito na iluminação.
O local conta ainda com um Papai Noel gigante, de seis metros, confeccionado em fibra de vidro, e máquinas de bola de sabão e de fumaça para abrilhantar a decoração. Além das luzes, o parque conta com a "Casa do Papai Noel", um presépio com renas, trenó e outras atrações natalinas.

Decoração de Natal do Parque Moscoso, em Vitória

O Parque Moscoso também ganhou um espaço com quatro corações gigantes, ideal para registros instagramáveis. Tem ainda, soldadinhos de chumbo, cometas, pinheiro, cascatas, caixas de presentes, bolas, passarinheiro, urso, cogumelos e sombrinhas coloridas. Ah, sim, para você anotar no calendário: a decoração estará disponível até 6 de janeiro
O espaço deve receber atrações culturais e religiosas gratuitas nos próximos dias. Entre os já definidos, estão um concerto com a Orquestra Natalina, na quinta-feira (22), a partir das 18h30, regida pelo Maestro Max Carvalho, e uma missa na Concha Acústica, na sexta (23), a partir das 19h. Veja programação abaixo.

DECORAÇÃO DE NATAL DO PARQUE MOSCOSO

  • ONDE FICA: Avenida República, Centro, Vitória. Informações: (27) 3381-6819/3382-6568
  • FUNCIONAMENTO: Aberto diariamente, das 5 às 22 horas. Fechado nas segundas entre 9 e 17 horas para manutenção
  • ANOTE NA AGENDA: A decoração de Natal do Parque Moscoso ficará disponível até 6 de janeiro.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL E RELIGIOSA

  • QUINTA (15)
  • ATRAÇÃO: Às 18h, show com Alexandre Borges

  • SEXTA (16)
  • ATRAÇÃO: Às 20h, show de Amaro Lima

  • SÁBADO (17)
  • ATRAÇÃO: Às 18h, banda e projetos GCMV. Às 20h, apresentação de Marcelo Ribeiro

  • QUINTA(22)
  • ATRAÇÃO: Às 18h30, orquestra CDTIV, com regência de Max Carvalho

  • SEXTA (23)
  • ATRAÇÃO:  Às 19h, missa com Padre Renato

