Réveillon 2023: Vila Velha terá 14 pontos de fogos de artifícios

Atualização
21/12/2022 - 5:44
A Prefeitura de Vila Velha enviou uma nota detalhando a regra de loteamento da praia e uso de cadeiras de praia no réveillon. A matéria foi atualizada
A virada de ano em Vila Velha vai contar com 14 pontos de fogos de artifícios. Serão 10 balsas, sendo cinco fundeadas entre a Praia da Costa e a Praia de Itapuã (da rua Lúcio Bacelar à rua Santa Catarina) e outras cinco na Praia de Itaparica (do Bob's à Praça dos Ciclistas). Todas as balsas vão ficar a uma distância de 400 metros da faixa de areia.
Outros quatro pontos de queimas de fogos serão em Ponta da Fruta (Praia da Baleia), Nova Ponta da Fruta, Praia dos Recifes e Barra do Jucu. Nesses locais, os artefatos pirotécnicos estarão em terra, com duração de oito minutos de detonações.
Os fogos terão o mínimo de ruído possível, para não estressar pessoas com autismo e animais domésticos. Na manhã desta quarta-feira (21), o prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) confirmou que tudo foi preparado para ser um espetáculo inclusivo, com baixo ruído e para as famílias.
"Não teremos queima de fogos. Teremos um espetáculo no céu da cidade, com muita tecnologia, baixo ruído e voltado para as famílias. Pensamos nas pessoas com sensibilidade sonora, nos animais domésticos, mas para que moradores e turistas acompanhem tudo com emoção. Sem dúvida será o Réveillon mais bonito do país, com 15 minutos, alcance de 250 metros de altura e 14 mil disparos de luzes e efeitos visuais", antecipou. Veja vídeo com a preparação do equipamento pirotécnico.
Segundo o secretário de Cultura e Turismo, Paulo Renato Fonseca Junior, "a queima de fogos vai durar aproximadamente 15 minutos, com milhares de disparos pirotécnicos distribuídos entre bombas de alto, médio e de baixo alcance. Com esta marca, Vila Velha vai ter o maior espetáculo pirotécnico do Estado e um dos maiores do Brasil. Somente as balsas vão cobrir mais de 6km de detonações pirotécnicas", calcula.
IMAGENS
O público vai conferir artefatos pirotécnicos de desenhos com os tradicionais formatos de coração, estrelas, círculos e carinha feliz, além de efeitos múltiplos que formam desenhos conjugados de vários anéis, de círculos com cascata, estrelas cadentes e fogos que simulam discos no céu.
A queima vai se iniciar à meia-noite em ponto, comandada por um ponto estratégico central em terra, onde se utiliza uma tecnologia moderna via GPS, que monitora e aciona cada uma das 10 balsas à distância.
Vila Velha prepara fogos para o Réveillon 2023
Para este evento pirotécnico, serão utilizadas dez balsas, três rebocadores de grande potência, lanchas rápidas, tubos de fibra para acoplamento, equipamento eletrônico para gerenciamento dos disparos, muques e empilhadeiras para montagem e desmontagem e uma equipe de 12 pirotécnicos e profissionais da área naval.
REGRAS
É importante ficar ligado em uma regrinha básica: nesta virada de ano no espaço da orla, está proibida a instalação de tendas, barracas, toldos, mesas, cadeiras e banheiros químicos ou hidráulicos, recipientes térmicos, caixas de som, iluminação, realização de shows, eventos e queimas de fogos em toda a extensão do calçadão e nos 32km da faixa litorânea de Vila Velha.
Procurada por HZ para entender melhor a regra, a prefeitura explicou que a norma se refere a tendas e o cidadão pode levar seus utensílios individuais sem problemas para curtir a virada na praia. "A PMVV informa que não pode a instalação de grandes estruturas loteando o espaço público para eventos particulares, impedindo o ir e vir das pessoas. O cidadão pode levar a sua cadeira de praia, pequenas mesas, coolers e outros utensílios de uso individual", diz a nota.
Os ambulantes com autorização para trabalhar na orla podem utilizar até dez banquetas, sendo vedado o uso de mesas e cadeiras.
A Guarda Municipal, Posturas e demais equipes competentes farão a fiscalização do cumprimento do que estabelece a portaria e demais legislações vigentes.
* Com informações da PMVV