Réveillon 2023: Vila Velha terá 14 pontos de fogos de artifícios

Réveillon 2023: Vila Velha terá 14 pontos de fogos de artifício Crédito: Adessandro Reis

Atualização A Prefeitura de Vila Velha enviou uma nota detalhando a regra de loteamento da praia e uso de cadeiras de praia no réveillon. A matéria foi atualizada

A virada de ano em Vila Velha vai contar com 14 pontos de fogos de artifícios. Serão 10 balsas, sendo cinco fundeadas entre a Praia da Costa e a Praia de Itapuã (da rua Lúcio Bacelar à rua Santa Catarina) e outras cinco na Praia de Itaparica (do Bob's à Praça dos Ciclistas). Todas as balsas vão ficar a uma distância de 400 metros da faixa de areia.

Réveillon 2023: Mapa simula locais onde ficarão as balsas para a queima de fogos na Praia da Costa e Praia de Itapuã, em Vila Velha Crédito: PMVV

Réveillon 2023: Mapa simula locais onde ficarão as balsas para a queima de fogos em Itaparica, Vila Velha Crédito: PMVV

Outros quatro pontos de queimas de fogos serão em Ponta da Fruta (Praia da Baleia), Nova Ponta da Fruta, Praia dos Recifes e Barra do Jucu. Nesses locais, os artefatos pirotécnicos estarão em terra, com duração de oito minutos de detonações.

Os fogos terão o mínimo de ruído possível, para não estressar pessoas com autismo e animais domésticos. Na manhã desta quarta-feira (21), o prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) confirmou que tudo foi preparado para ser um espetáculo inclusivo, com baixo ruído e para as famílias.

"Não teremos queima de fogos. Teremos um espetáculo no céu da cidade, com muita tecnologia, baixo ruído e voltado para as famílias. Pensamos nas pessoas com sensibilidade sonora, nos animais domésticos, mas para que moradores e turistas acompanhem tudo com emoção. Sem dúvida será o Réveillon mais bonito do país, com 15 minutos, alcance de 250 metros de altura e 14 mil disparos de luzes e efeitos visuais", antecipou. Veja vídeo com a preparação do equipamento pirotécnico.

Segundo o secretário de Cultura e Turismo, Paulo Renato Fonseca Junior, "a queima de fogos vai durar aproximadamente 15 minutos, com milhares de disparos pirotécnicos distribuídos entre bombas de alto, médio e de baixo alcance. Com esta marca, Vila Velha vai ter o maior espetáculo pirotécnico do Estado e um dos maiores do Brasil. Somente as balsas vão cobrir mais de 6km de detonações pirotécnicas", calcula.

IMAGENS

O público vai conferir artefatos pirotécnicos de desenhos com os tradicionais formatos de coração, estrelas, círculos e carinha feliz, além de efeitos múltiplos que formam desenhos conjugados de vários anéis, de círculos com cascata, estrelas cadentes e fogos que simulam discos no céu.

A queima vai se iniciar à meia-noite em ponto, comandada por um ponto estratégico central em terra, onde se utiliza uma tecnologia moderna via GPS, que monitora e aciona cada uma das 10 balsas à distância.

Vila Velha prepara fogos para o Réveillon 2023

Para este evento pirotécnico, serão utilizadas dez balsas, três rebocadores de grande potência, lanchas rápidas, tubos de fibra para acoplamento, equipamento eletrônico para gerenciamento dos disparos, muques e empilhadeiras para montagem e desmontagem e uma equipe de 12 pirotécnicos e profissionais da área naval.

REGRAS

É importante ficar ligado em uma regrinha básica: nesta virada de ano no espaço da orla, está proibida a instalação de tendas, barracas, toldos, mesas, cadeiras e banheiros químicos ou hidráulicos, recipientes térmicos, caixas de som, iluminação, realização de shows, eventos e queimas de fogos em toda a extensão do calçadão e nos 32km da faixa litorânea de Vila Velha.

Procurada por HZ para entender melhor a regra, a prefeitura explicou que a norma se refere a tendas e o cidadão pode levar seus utensílios individuais sem problemas para curtir a virada na praia. "A PMVV informa que não pode a instalação de grandes estruturas loteando o espaço público para eventos particulares, impedindo o ir e vir das pessoas. O cidadão pode levar a sua cadeira de praia, pequenas mesas, coolers e outros utensílios de uso individual", diz a nota.

Os ambulantes com autorização para trabalhar na orla podem utilizar até dez banquetas, sendo vedado o uso de mesas e cadeiras.

A Guarda Municipal, Posturas e demais equipes competentes farão a fiscalização do cumprimento do que estabelece a portaria e demais legislações vigentes.