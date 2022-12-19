Baseado em Stephen King, "Misery" deve chegar ao ES em julho de 2023

Mel Lisboa e Marcello Airoldi vão protagonizar a peça "Misery - Louca Obsessão" Crédito: Leekyung Kim

Um dos projetos mais ambiciosos e elogiados da produtora capixaba WB, a peça "Misery", finalmente, deve aportar pelo Espírito Santo. A adaptação brasileira da obra de Stephen King estreou em 2022 com Mel Lisboa e Marcello Airoldi no elenco.

Em conversa com "HZ" para falar sobre uma das novas montagens da companhia, "Gargalhada Selvagem", Wesley Telles, um dos sócios da empresa (ao lado de Bruna Dornellas), adiantou que o espetáculo, baseado em texto de Stephen King, deve entrar em cartaz no Espírito Santo em julho de 2023. , um dos sócios da empresa (ao lado de), adiantou que o espetáculo, baseado em texto de, deve entrar em cartaz noem julho de 2023.

"'Misery' deve voltar em turnê no próximo ano. Vamos reestrear em maio, em São Paulo. O espetáculo passará ainda por Belo Horizonte/MG, Joinville/SC, Uberlândia/MG, Porto Alegre/RS e Vitória/ES. No Estado, integrará o projeto Diversão e Arte, da ArcelorMittal", adianta Telles.

Na competição, concorreu nas categorias de Melhor Peça; Melhor Atriz em Peça de Teatro, Mel Lisboa; Melhor Ator em Peça de Teatro, Marcello Airoldi; Melhor Direção em Peça de Teatro, Eric Lenate, e Melhor Cenografia em Peça de Teatro.

Recentemente, o trabalho saiu consagrado do Prêmio Cenym, uma honraria concedida anualmente pela ATEB - Academia de Artes no Teatro do Brasil - aos profissionais e espetáculos mais relevantes do ano.

"Vencemos em duas categorias, Melhor Sonoplastia (L. P. Daniel) e Melhor Qualidade Técnica (Alini Santini e Eric Lenate). Um reconhecimento importante para um trabalho grandioso", ressalta Wesley.

Baseado na obra de Stephen King, "Misery" estreia nos teatros brasileiros em São Paulo, em fevereiro Crédito: Leekyung Kim

Baseado na obra do mestre do horror Stephen King ("IT- A Coisa"), o texto, consagrado na Broadway por Willian Goldman, é fiel à história do escritor norte-americano.

"Estamos 'gestando' a montagem desde 2014 e conseguimos a liberação para a adaptação no Brasil em 2017. O escritório de Willian Goldman fez questão de supervisionar a adaptação em cada país, exigindo excelência de produção e adaptação de texto para outros idiomas", adiantou a produtora cultural, na época.

Na montagem, Mel Lisboa (atualmente em cartaz na novela global "Cara e Coragem") e Marcello Airoldi (um ator de talento inquestionável) dão vida a uma trama soturna, que se tornou popular no início da década de 1990 com a estreia de "Louca Obsessão" - uma das adaptações da obra - nos cinemas. O filme rendeu o Oscar de Melhor Atriz a Kathy Bates em 1991, tornando-se um dos sucessos mais populares de Hollywood na época.