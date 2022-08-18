Produzida pela capixaba WB, peça "Misery" é indicada ao Prêmio Bibi Ferreira

Mel Lisboa e Marcello Airoldi vão protagonizar a peça "Misery - Louca Obsessão" Crédito: Leekyung Kim

Ainda inédita nos palcos do Estado, "Misery", da produtora capixaba WB, conseguiu 5 indicações ao Prêmio Bibi Ferreira, um dos mais importantes do país quando o assunto é teatro, premiando montagens em formato de musical e em prosa.

A lista dos selecionados foi divulgada nesta terça-feira (16) e a festa de premiação está prevista para acontecer em 21 de setembro, em São Paulo, quando também será celebrado o centenário de nascimento de Bibi Ferreira, festejado neste ano.

"Misery" concorre nas categorias de Melhor Peça; Melhor Atriz em Peça de Teatro, para Mel Lisboa, que concorre com nomes como Lilia Cabral e Marisa Orth; Melhor Ator em Peça de Teatro, para Marcello Airoldi, que tem como adversário artistas de peso, como Reynaldo Gianecchini; Melhor Direção em Peça de Teatro, para Eric Lenate, e Melhor Cenografia em Peça de Teatro.

Em conversa com "HZ", a produtora cultural Bruna Dornellas, sócia da WB ao lado de Wesley Telles, falou sobre o feito de "Misery". "Já havíamos sido indicados ao Bibi Ferreira em 2019, na categoria Melhor Atriz, com Nathalia Timberg, por "Através da Iris". Mas as cinco indicações de 'Misery' são uma conquista a mais, pois estamos disputando o prêmio de melhor peça da temporada, ao lado de montagens elogiadas, como 'Terremotos' e 'Brilho Eterno'", destaca, relembrando a importância do trabalho, especialmente por ter sido produzido em meio à pandemia do novo coronavírus.

"O sentimento é de orgulho, pois conseguimos levantar uma superprodução, com um cenário complexo (que pesa cerca de 4 toneladas) e trabalhando com uma equipe de 12 pessoas. Tudo isso fora do eixo Rio-São Paulo", descreve.

TEMPORADA NO ES

Após "Misery" ter uma temporada em São Paulo e no Rio de Janeiro, recebendo cerca de 15 mil espectadores, Bruna explica que a expectativa agora é, finalmente, estrear a peça no Espírito Santo.

"Falta um palco no Estado que comporte o espetáculo, especialmente por conta de seus grandes cenários. Nossa expectativa é estrear em dezembro, terminando a temporada, no Teatro da Ufes, mas, para isso, precisamos que o espaço seja reaberto e haja uma pauta (calendário) disponível. Nosso maior desejo é que os capixabas possam vê-lo", garante Bruna.

Sem atividades presenciais desde o início da pandemia da Covid-19 (em dezembro de 2020, contou com 22 apresentações on-line, sem presença de público), o Teatro da Ufes segue fechado para reformas.

Em matéria vinculada pelo portal da Universidade Federal do Espírito Santo , atualmente, as obras estão em fase de troca do sistema de ar-condicionado, com previsão de término para outubro.

STEPHEN KING

Stephen King ("IT- A Coisa"), o texto, consagrado na Broadway por Willian Goldman, é fiel à história do escritor norte-americano. Conforme adiantou Bruna Dornellas em primeira-mão a "HZ" , "Misery" estreou em janeiro de 2022, em São Paulo. Baseado na obra do mestre do horror("IT- A Coisa"), o texto, consagrado na Broadway por Willian Goldman, é fiel à história do escritor norte-americano.

"Estamos 'gestando' a montagem desde 2014 e conseguimos a liberação para a adaptação no Brasil em 2017. O escritório de Willian Goldman faz questão de supervisionar a adaptação em cada país, exigindo excelência de produção e adaptação de texto para outros idiomas", adiantou a produtora cultural, na época.

Baseado na obra de Stephen King, "Misery" estreia nos teatros brasileiros em São Paulo, em fevereiro Crédito: Leekyung Kim

Na montagem, Mel Lisboa e Marcello Airoldi (um ator de talento inquestionável) dão vida a uma trama soturna, que se tornou popular no início da década de 1990 com a estreia de "Louca Obsessão" - uma das adaptações da obra - nos cinemas. O filme rendeu o Oscar de Melhor Atriz a Kathy Bates em 1991, tornando-se um dos sucessos mais populares de Hollywood na época.