“Quero Vê-la Sorrir”: musical em homenagem a Sidney Magal chega ao ES

Espetáculo será apresentado de quinta (18) a sábado (20), no Teatro Sesi, em Jardim da Penha. Segundo o diretor do musical, a obra traz um “Sidney” diferente do cantor que todos conhecem
Felipe Khoury

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 15:35

Musical “Quero Vê-la Sorrir” homenageia Sidney Magal Crédito: Carlos Costa Estúdio
Em comemoração aos 50 anos de carreira do cantor Sidney Magal, o musical “Quero Vê-la Sorrir” chega a Vitória nesta quinta-feira (18) para uma curta temporada no Teatro Sesi, em Jardim da Penha. O espetáculo, que terá apresentações até sábado (20), sempre às 20h, conta a vida e carreira do artista que é um ícone da Música Popular Brasileira (MPB).
Baseado no livro “Sidney Magal – Muito Mais Que Um Amante Latino”, da autora Bruna Fonte, o musical tem direção de  Francisco Nery. Ele conta que os capixabas vão se emocionar e conhecer um “Sidney” diferente do cantor que todos conhecem.
"Eu criei um roteiro a partir da história do livro dele. No espetáculo, a mãe dele - Dona Sônia - conta a história do seu filho único. Sônia, que já faleceu, volta para mostrar a vida de Sidney para o público antes de retornar para a eternidade. Ele não nasceu o Sidney Magal que as pessoas conhecem, inclusive cantou coisas estranhíssimas e que ninguém faz ideia”, revelou Nery.
Musical “Quero Vê-la Sorrir” homenageia Sidney Magal Crédito: Carlos Costa Estúdio
O musical tem classificação livre e os ingressos já estão à venda através do site Le Billet, custando R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira). No elenco, os atores Marcio Louzada e Izabella Bicalho dão vida à Sidney Magal e Dona Sônia, mãe do cantor. O espetáculo ainda conta com Suely Guerra, como coreógrafa, e Nico Rezende, na direção musical.
É muito emocionante fazer uma homenagem ainda em vida para uma pessoa. Eu liguei para ele (Sidney Magal) e ele comprou a ideia. É importante não deixar passar essas oportunidades e dizer, no presente, o quão fundamental alguém é para a sociedade e para a arte

ESPETÁCULO PARA ESCOLAS

O musical é um projeto de incentivo à cultura e leva estudantes e professores ao espetáculo com entrada franca. Várias escolas da Grande Vitória já confirmaram presença, como a EMEF Aureníria Correa Pimentel, na Serra, Fundação Carmen Lúcia em Vila Velha e Instituto Geração Oceano X, de Vitória.
Musical “Quero Vê-la Sorrir” homenageia Sidney Magal Crédito: Carlos Costa Estúdio
  • SERVIÇO
  • MUSICAL "QUERO VÊ-LA SORRIR"
  • Onde: Teatro Sesi - R. Tupinambás, 240 - Jardim da Penha, Vitória
  • Quando: de quinta (18) a sábado (20), às 20h
  • Ingresso: R$ 25 (meia) / R$ 50 (inteira)
  • Ponto de venda: Le Billet

17/08/2022 - 5:33
O material de divulgação da peça informava que haveria ponto de venda fixo nas Óticas Diniz do Shop. Praia da Costa, em Vila Velha. Porém, houve uma mudança e as vendas permanecem apenas no site da Le Billet. A informação foi retirada e a matéria atualizada.

Arte Cultura espírito santo Música teatro
