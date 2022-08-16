Sinfônica do ES divide palco com bandas de congo em concerto em Vitória

Um grande encontro entre o popular e o erudito. É o que promete a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), nesta quinta-feira (18), às 20h, em Vitória. Na ocasião, ela recebe oito bandas de congo do Estado no palco do Teatro Sesc Glória para o concerto "Congo de Casaca".

Para a apresentação em Vitória, os ingressos custam R$ 20 (inteira); R$ 12 (conveniado) e R$ 10 (meia-entrada e cliente com carteirinha do Sesc). Os que não puderem comparecer, poderão conferir o concerto pelo site de HZ, dentro do portal A Gazeta.

A mistura de estilos conta com a participação de bandas de congo das regiões de Vitória, Cariacica, Viana, Serra, Fundão, Vila Velha e Aracruz, sob a regência do maestro da Oses, Helder Trefzger, que também assina os arranjos.

“A ideia é valorizar o congo e seus mestres, com eles atuando como solistas da Orquestra. As toadas do congo são canções guardadas de memória ou improvisadas, que falam de temas variados, como o mar, o amor, a natureza e a devoção aos santos. As toadas são transmitidas oralmente, não estão escritas em partituras”, disse o maestro.

“Durante o processo de escrita dos arranjos, a primeira coisa foi colocar essas melodias em partituras. Depois disso, busquei fazer os arranjos preservando as características de cada toada e o jeito de cantar e tocar de cada banda. A orquestra dialoga com as bandas em total harmonia”, completou Trefzger.

O concerto terá início com uma coletânea de canções tradicionais do congo do Espírito Santo, intitulada “Congos de Beira Mar”, escritas pelo compositor, maestro e poeta Jaceguay Lins, que assumiu o cargo de maestro da Oses na segunda metade dos anos 1980. Para a coletânea, o concerto vai contar com as participações especiais dos coros Vox Victoria e Coro Sinfônico da Fames, ambos dirigidos pelo maestro Sanny Souza.

OUTROS ENCONTROS SIMILARES

Essa não é a primeira experiência da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo com a cultura popular. Em 2012, um espetáculo reuniu no palco do Theatro Carlos Gomes a Oses e as bandas de congo “Amores da Lua”, de Vitória; a Banda de Congo do Mestre Honório, da Barra do Jucu; Banda de Congo do Mestre Tagibe, de Roda D'Água, Cariacica; e a própria Banda de Congo da Associação de Bandas de Congo da Serra.

Em 2018, a Oses dividiu o palco com o Grupo de Ticumbi de São Benedito, do Mestre Terto, de Conceição da Barra, em um espetáculo no Teatro Sesc Glória, em Vitória.

Com cerca de 66 bandas de congo catalogadas em várias regiões do Estado, o Congo é uma expressão artístico-religiosa que foi reconhecida, no ano de 2014, como Patrimônio Cultural do Espírito Santo, e é e herdada de povos indígenas e africanos.

CONFIRA O REPERTÓRIO

Jaceguay Lins: Congos de Beira-Mar

Participações especiais: Coro Vox Victória e Coro Sinfônico de Vitória (Regência: Maestro Sanny Souza).





Banda de Congo da Associação das Bandas de Congo de Fundão (Timbuí, Fundão)



Música: O velho da Palmeira





Banda de Congo de São Sebastião de Piapitangui (Piapitangui, Viana)



Música: O Anel





Banda de Congo Tupinikim São Benedito (Aracruz)



Música: O Chamado/Oré Tupinakyîa





Banda de Congo Madalenas do Jucu (Barra do Jucu, Vila Velha)



Música: Madá





Banda de Congo do Mestre Tagibe (Roda d’Água, Cariacica)



Música: Moxuara





Banda de Congo Mestre Honório (Barra do Jucu, Vila Velha)



Música: Velho Mestre





Banda de Congo Amores da Lua



Música: A Baleia





Banda de Congo da Associação das Bandas de Congo da Serra



Música: Barco N’água



SERVIÇO:

"O CONGO DE CASACA"

Com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo e mais oito bandas de congo



Regência: Maestro Helder Trefzger



Maestro Helder Trefzger Quando: quinta-feira (18), a partir das 20h



quinta-feira (18), a partir das 20h Onde: Teatro Sesc Glória – Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória



Teatro Sesc Glória – Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória Ingressos: na bilheteria do teatro. R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) - Telefone (27) 3232-4750

