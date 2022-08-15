De graça: Bruno & Barreto é atração do Pomitafro em Vila Pavão

A dupla sertaneja Bruno & Barretto é uma das atrações do Pomitafro Crédito: Reprodução/Instagram @brunoebarretto

Essa dica é para você, que curte aproveitar as festas pra lá de animadas que rolam no interior do Estado. Anote em sua agenda, bebê, pois neste fim de semana tem Pomitafro, tradicional festa cultural e folclórica de Vila Pavão, no Norte do Espírito Santo.

O evento acontece de sexta (19) a domingo (21), com programação totalmente gratuita, em atividades espalhadas por vários pontos da cidade. Os shows vão acontecer em uma área que será inaugurada (especificamente para a festa deste ano) no bairro Nova Munique.

Entre as atrações confirmadas, estão Carlinhos Rocha (sexta), Bruno e Gaspar (sábado), Tyhenry e Banda (domingo) e Bruno & Barretto (também no domingo), dupla paranaense que está estourando no país com hits como "Sextou Bonito", "Farra, Pinga e Foguete" e "A Vida é um presente".

Além disso, na programação, o tradicional Festival de Danças Folclóricas (que reúne grupos de vários municípios), a escolha de rainhas Pomerana, italiana e Afro-Brasileira, café colonial, barraca com comidas típicas, esquinas da cultura, exposição de flores e artesanato, e a Carretella (que circula pelas ruas da cidade), que, em 2022, acontece pela quinta vez. Abaixo, confira a programação do Festival de Danças Folclóricas, um dos pontos altos da festa.

O movimento cultural, criado em 1989, tem como um dos principais objetivos resgatar valores e manifestações culturais dos povos colonizadores da região, os italianos, pomeranos e afro-descendentes.

Além da festa, a cidade também aplica o projeto "Pomitafro na Sala de Aula", que envolve escolas da Rede Municipal de Ensino. O objetivo, claro, não poderia deixar de ser o resgate das tradições cultural e étnica dos colonizadores.

"Mais que uma festa, a Pomitafro é um movimento cultural que contribuiu diretamente para a construção da identidade do povo de Vila Pavão. Hoje, é o maior evento de integração etnocultural da região Sudeste. Para nossa comunidade, é o momento de mostrar o que temos de melhor, a nossa cultura", acrescenta Libian Paganoto, secretária de cultura e turismo do município.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA 23ª POMITAFRO, EM VILA PAVÃO