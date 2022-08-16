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Parque Casa do Governador terá show do Moxuara no domingo (21); saiba garantir ingressos

Espaço cultural ainda terá poesias com Slam Xamego e Biblioteca Móvel. Entrada é gratuita e deve ser adquirida pela internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 06:00

Parque Cultural Casa do Governador ganha programação aos domingos
Parque Cultural Casa do Governador ganha programação aos domingos Crédito: Secult
O Parque Cultural Casa do Governador segue com sua agenda de eventos aos domingos. No melhor estilo leve sua cadeira de praia e curta os momentos de lazer, o Festival Parque Aberto terá música, poesia e literatura neste dia 21 de agosto.
O evento é gratuito, mas os ingressos são limitados, com retirada na plataforma Sympla (clique aqui), a partir das 11h desta terça-feira (16). Para adquirir o ingresso, será necessário criar uma conta gratuita na plataforma Sympla.
Garantindo uma manhã repleta de atrações ao ar livre com direito a um passeio no parque, os portões serão abertos a partir das 9 horas e a programação cultural começa às 10 horas, com a presença das atrações do coletivo Slam Xamego e show da Banda Moxuara.

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A banda de Cariacica chega para substituir a Camerata Sesi, que havia sido anunciada anteriormente para a programação. Já o Slam Xamego é um coletivo formado por jovens munícipes de Vitória, que desde Janeiro de 2019 organiza uma competição de poesia falada/performática por todo o estado, com o intuito de dialogar sobre as diferentes manifestações de violência sofridas pela juventude, utilizando o afeto e a poesia como forma de enfrentamento a tais violências.
O coletivo irá realizar uma apresentação sobre a diversidade do texto poético, suas construções, abordagens e recepções. Trazendo um pouco da história do Xamego e os pilares sobre a cultura do slam.
Além das atrações artísticas, uma van da Bib Móvel, setor itinerante da Biblioteca Pública do Espírito Santo (BPES), estará estacionada no Parque Cultural Casa do Governador. O acervo é composto por, aproximadamente, oito mil obras de literatura brasileira, estrangeira, infantojuvenis, incluindo romance históricos, biografias e livros de autores capixabas.
Vale lembrar que essa é uma programação especial anunciada pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult-ES) em julho e vai até o dia 4 de setembro. Normalmente, as visitas ao Parque Cultural Casa do Governador são gratuitas e acontecem todas às terças-feiras e quintas-feiras, das 08h às 17h, mediante agendamento pelo telefone (27) 3636-1032 e acompanhados de um mediador do Governo do Estado.

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