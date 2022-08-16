Parque Casa do Governador terá show do Moxuara no domingo (21); saiba garantir ingressos

Parque Cultural Casa do Governador ganha programação aos domingos Crédito: Secult

O Parque Cultural Casa do Governador segue com sua agenda de eventos aos domingos. No melhor estilo leve sua cadeira de praia e curta os momentos de lazer, o Festival Parque Aberto terá música, poesia e literatura neste dia 21 de agosto.

O evento é gratuito, mas os ingressos são limitados, com retirada na plataforma Sympla (clique aqui) , a partir das 11h desta terça-feira (16). Para adquirir o ingresso, será necessário criar uma conta gratuita na plataforma Sympla.

Garantindo uma manhã repleta de atrações ao ar livre com direito a um passeio no parque, os portões serão abertos a partir das 9 horas e a programação cultural começa às 10 horas, com a presença das atrações do coletivo Slam Xamego e show da Banda Moxuara.

A banda de Cariacica chega para substituir a Camerata Sesi, que havia sido anunciada anteriormente para a programação. Já o Slam Xamego é um coletivo formado por jovens munícipes de Vitória, que desde Janeiro de 2019 organiza uma competição de poesia falada/performática por todo o estado, com o intuito de dialogar sobre as diferentes manifestações de violência sofridas pela juventude, utilizando o afeto e a poesia como forma de enfrentamento a tais violências.

O coletivo irá realizar uma apresentação sobre a diversidade do texto poético, suas construções, abordagens e recepções. Trazendo um pouco da história do Xamego e os pilares sobre a cultura do slam.