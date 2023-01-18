  • Geek Universe: Edição de Verão contará com dublador do Buzz Lightyear, de "Toy Story"
Confira a programação

Geek Universe: Edição de Verão contará com dublador do Buzz Lightyear, de "Toy Story"

Evento acontece de sexta (20) a domingo (22), no estacionamento do Shopping Vitória; Lu 2B será uma das juradas da competição de cosplayers
Beatriz Heleodoro

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 13:27

Geek Universe volta para edição de verão no Shopping Vitória Crédito: RC filmes
Quem curte o mundo das animações provavelmente reconhece bem o icônico "ao infinito e além" do Buzz Lightyear, personagem da série de filmes "Toy Story". A novidade para os capixabas é que o dublador Guilherme Briggs, que dá voz ao boneco da Pixar e a outros como o Super Homem e o Cosmo, de "Padrinhos Mágicos", está de volta a Vitória para o Geek Universe.
O evento, que retorna na sua Edição de Verão, começa nesta sexta (20) e vai até domingo (22), no estacionamento D do Shopping Vitória. Os fãs de cultura nerd podem esperar uma programação recheada de campeonatos, muita dança, games retrôs, quiz e até batalha de rima.
Para Marcos Guimarães, organizador do evento, a expectativa é reunir 5 mil pessoas por dia. "Hoje o Geek é pop. Todo mundo consome um filme da Marvel, assiste séries como Stranger Things, está tudo dentro do nosso cotidiano. E o mercado de games é o que mais cresce no mundo. Então, esse público é gigantesco. Pensamos num evento que acontece há mais de sete anos e que reúne cada vez mais pessoas", compartilhou.
E, claro, que quem curte cosplay também vai poder curtir muito. A Luromacos, cosplayer brasileira conhecida como Lu 2B, será uma das juradas. Então, aproveita e capricha na caracterização!
A estrutura também foi pensada para todo mundo aproveitar! O Palco Alldeia e o Palco Infitiny são destinados, respectivamente, às atrações principais e ao K-Pop, cosplay e Random Play. Mas também tem área Kids, praça de alimentação, stands de lojas e lan house para campeonatos.

PROGRAMAÇÃO

SEXTA (20)
Palco Alldeia
  • 17h - Abertura para GamenticsPRO
  • 18h - Abertura oficial
  • 18h30 - Abertura das inscrições
  • 18h30 - Quiz no Palco
  • 19h00 - Bate papo Luromacos
Palco Infinity
  • 18h - Abertura
  • 18h10 - Random Play e brincadeiras
  • 19h30 - Desfile cosplay
  • 20h30 - Random Play
SÁBADO (21)
Palco Alldeia
  • 10h - Abertura para GamenticsPRO
  • 11h - Abertura oficial
  • 12h - Abertura das inscrições
  • 12h30 - Quiz no Palco
  • 14h - Guilherme Briggs
  • 15h30 - Danger LINE
  • 17h30 - Vini no Palco
  • 18h - Ladysteel
  • 20h - Final X1
Palco Infinity
  • 11h - Abertura dos portões
  • 13h - Apresentação K-pop
  • 15h - Desfile cosplay
  • 17h - Random play e brincadeiras
  • 21h - Encerramento
DOMINGO (22)
Palco Alldeia
  • 10h - Abertura para GamenticsPRO
  • 11h - Abertura oficial
  • 12h - Abertura das inscrições
  • 12h30 - Quiz no Palco
  • 14h - Desafio Sayajin Mercearia Liberdade
  • 15h30 - Rewind
  • 17h30 - Vini no Palco
  • 18h - Akaband
  • 20h - Final X1
Palco Infinity
  • 11h - Abertura dos portões
  • 13h - Concurso kpop solo/grupo
  • 15h - Desfile cosplay
  • 17h - Apresentação cosplay
  • 18h - Random play e brincadeiras
  • 21h - Encerramento

SERVIÇO

  • Evento: Geek Universe, Edição de Verão 2023
  • Data: 22 a 20 de janeiro
  • Funcionamento: Sexta, a partir das 17h. Sábado e Domingo, a partir de 11h.
  • Local: Estacionamento D do Shopping Vitória, próximo à Curva da Jurema
  • Ingressos: R$ 18 por dia ou R$ 35 o combo três dias. Disponíveis em https://gamenatics.com.br/koliseo/shop/

