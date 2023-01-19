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Carnaval 2023

Vitória abre inscrições para blocos de rua que desejam desfilar na capital

Agremiações devem protocolar o pedido na Secretaria de Governo da PMV em até 10 dias antes da data da apresentação
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 15:07

O Bloco Amigos da Onça faz esquenta de carnaval nesta sexta-feira (20)
O Bloco Amigos da Onça faz esquenta de carnaval nesta sexta-feira (20) Crédito: Luara Monteiro
Após dois anos de hiato, por conta da pandemia da Covid-19, o Carnaval de Rua de Vitória (finalmente) está de volta. Com isso, as agremiações estão se organizando para cair na folia. 
Além de providenciar as fantasias, é importante que os diretores de cada bloco fiquem atentos aos prazos de inscrição para desfilar nos bairros da capital.
Em 2023, as instituições interessadas podem se inscrever na Secretaria de Governo da PMV, protocolando uma solicitação para participar da festa em até dez dias antes do evento. O órgão fica localizado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moares, 1927, Bento Ferreira, Vitória, com atendimento de 8h às 18h.  Informações pelo telefone (27) 3335-8622.
Não entendeu? "HZ" explica: caso seu bloco deseje desfilar no dia 18 de fevereiro, por exemplo, você deve protocolar a solicitação até dia o dia 8 do mesmo mês.
Segundo informações apuradas junto à Prefeitura de Vitória, foi criada uma comissão de avaliação para definir os desfiles de blocos de rua. Esse grupo vai analisar todos os pedidos, definir quem vai participar da folia, com os dias de desfile e os locais. 
Neste ano, um decreto publicado no Diário Oficial no último dia 9 de janeiro determina que serão permitidos, no máximo, dois blocos de rua por dia, em regiões administrativas diferentes, até as 18h.
Nos dias oficiais da festa, de 18 a 21 de fevereiro, serão permitidos mais de dois blocos por dia no Centro de Vitória, também até as 18h.
Até o momento, segundo a Semc (Secretaria Municipal de Cultura), 13 blocos já solicitaram inscrições. Para decidir qual bloco vai participar da folia, a PMV vai seguir a ordem cronológica dos pedidos.

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