Vitória abre inscrições para blocos de rua que desejam desfilar na capital

O Bloco Amigos da Onça faz esquenta de carnaval nesta sexta-feira (20) Crédito: Luara Monteiro

Além de providenciar as fantasias, é importante que os diretores de cada bloco fiquem atentos aos prazos de inscrição para desfilar nos bairros da capital.

Em 2023, as instituições interessadas podem se inscrever na Secretaria de Governo da PMV, protocolando uma solicitação para participar da festa em até dez dias antes do evento. O órgão fica localizado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moares, 1927, Bento Ferreira, Vitória, com atendimento de 8h às 18h. Informações pelo telefone (27) 3335-8622.

Não entendeu? "HZ" explica: caso seu bloco deseje desfilar no dia 18 de fevereiro, por exemplo, você deve protocolar a solicitação até dia o dia 8 do mesmo mês.

Segundo informações apuradas junto à Prefeitura de Vitória, foi criada uma comissão de avaliação para definir os desfiles de blocos de rua. Esse grupo vai analisar todos os pedidos, definir quem vai participar da folia, com os dias de desfile e os locais.

Nos dias oficiais da festa, de 18 a 21 de fevereiro, serão permitidos mais de dois blocos por dia no Centro de Vitória, também até as 18h.