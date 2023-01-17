De teatro a mundo submarino: veja o que curtir nas férias nos shoppings da Grande Vitória

O projeto "Arte Embaixo D’Água" está em cartaz no Shopping Vitória Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

Mas, espertamente, você pode perguntar: "E se estiver chovendo ou com o tempo nublado? O que podemos fazer?". A solução é mais fácil do que parece. Levantamos algumas atividades que podem ser curtidas nos shoppings centers da Grande Vitória, por exemplo. Por lá, também vai rolar muita diversão, incluindo atividades educativas e lúdicas.

A oficina "Arte Embaixo D’Água" é uma boa opção. A atividade fica em cartaz na praça central do Shopping Vitória até 26 de fevereiro. No espaço, os pequenos recebem um desenho de um animal marinho que, após sua coloração com giz de cera e lápis de cor, é digitalizado e transmitido no painel de led de alta resolução, com imagens do fundo do oceano.

As crianças também podem se divertir em um boneco inflável gigante com obstáculos, escorregador inflável, cama de gato, oficina de tatuagem e de colorir, quebra-cabeça e um submarino pra lá de "instagramável".

A atração funciona de segunda a sexta-feira, das 12h às 21h, sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 12h às 21h. A oficina é realizada com turmas de até 20 crianças, com duração de 30 minutos.

É permitida a entrada de crianças de até 12 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis. A entrada custa R$ 30 e os ingressos podem ser adquiridos pelo site Sympla

Além da Arte Embaixo D’Água, o estabelecimento também conta com espaço Take Kids, localizado no 1º piso do Shopping Vitória. A brinquedoteca possui casa de boneca, quadra de futebol e área de games.

Além disso, há recreação infantil com várias gincanas, teatros, pinturas faciais e penteados malucos. A criançada ainda participa de oficinas criativas e ganha lanchinhos (o melhor de tudo, é claro!). O ingresso custa R$ 30 a cada meia hora. Na promoção "Colônia de Férias", rola 50% de desconto na compra de cinco horas de permanência.

AVENTURA EM TODOS OS LUGARES

Também há opções para entreter os pequenos na Serra, em Vila Velha e em Cariacica, com recreação infantil e teatro para fazer a alegria da criançada.

Na Serra, durante os finais de semana de janeiro, o Shopping Mestre Álvaro realiza o projeto "Férias no Mestre". Aos sábados e domingos, a diversão começa sempre a partir das 15 horas, e a meninada poderá participar de um momento de recreação com diversas brincadeiras e atividades. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no local.

Já na cidade canela-verde, o Shopping Praia da Costa apresenta o "Aventura Pirata". Em uma área de 221 metros quadrados, a atração - que faz alusão a um navio pirata navegando no mar - traz uma mega piscina com mais de 300 mil bolinhas, além de um navio pirata com 7 metros de altura.

O local conta ainda com escorregadores, rampas, obstáculos, além de personagens todos os finais de semana, que deixará essa aventura ainda mais real. O brinquedo é permitido para crianças de todas as idades, porém, quem tem menos de 4 anos precisa estar acompanhado por um adulto. Os ingressos custam R$ 40, para 30 minutos de diversão.

O shopping também traz em sua programação de férias atrações gratuitas para garantir a diversão da garotada, como o projeto Diversão na Praça, que conta com brincadeiras, caça ao tesouro, oficina pirata, chuva de balões, pintura de rosto, pula-pula, desfile de piratas e muito mais.

A ação acontece aos sábados e domingos, sempre das 17h às 20h e a entrada é franca. E em todos os domingos do mês, as crianças poderão participar da programação do "Tarde Encantada", com apresentação dos espetáculos "Sítio do Pica-Pau Amarelo"; "Teatro do Pirata" (circo); e "Peter Pan e o Capitão Gancho". As apresentações são gratuitas e acontecem às 15h e às 16h.

Em Cariacica, o Shopping Moxuara conta com diversas atrações para agitar as férias dos pequenos, como o Mini Power Car, com carrinhos e motos de diversos modelos para a garotada passear de um jeito diferente pelo shopping; além do Anima Zoo, onde a criançada pode passear em animais diferentes, como urso, leão, panda e outros bichinhos motorizados. Já na área de eventos externa, crianças e adultos podem garantir a diversão do Magic Park, com brinquedos como carrossel, trenzinho e bate-bate.

Pensa que acabou? Claro que não! O Boulevard Shopping, também em Vila Velha, contará com cinema, boliche, teatro, jogos eletrônicos, oficinas e muitas brincadeiras.

A programação, que segue até 31 de janeiro, terá - entre várias opções - apresentação teatral gratuita, todas as quartas-feiras, a partir das 19h30, sob o comando do ator Rodrigo Campaneli e seus amigos. Em destaque, peças como "Aventuras do Fundo do Mar", nesta quarta (18), e "A Cigarra e a Formiga", dia 25.

Rodrigo Campaneli, e amigos, vão comandar as férias do Boulevard Shopping, em Vila Velha Crédito: Boulevard Shopping/Divulgação

E as brincadeiras não param por aí. O Clubinho Boulevard voltou com atividades recreativas todos os sábados, das 15h às 18h. O espaço contará com oficinas de garrafa mágica e cubo mágico (dia 21) e de cupcake (dia 28)