Cinema de Vitória oferece filmes com recursos de acessibilidade

"Os Fabelmans" é um dos filmes que contam com o sistema de acessibilidade no Cine Jardins Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Não é preciso ser grande admirador de filmes para saber que não dá para usar o celular nem deixá-lo fora do silencioso durante uma sessão. Mas, já parou para pensar em como o aparelho pode deixar o cinema mais acessível para deficientes visuais e auditivos?

Aqui em Vitória, a adaptação para um cinema que possa receber a todos, mais inclusivo, já é realidade. No Cine Jardins, em Jardim da Penha, o público agora pode encontrar algumas opções de filmes no catálogo de exibição e assisti-los com a ajuda de um aplicativo.

A novidade foi anunciada este mês nas redes sociais do espaço e, dentre as opções, é possível escolher entre audiodescrição, legendas ocultas e LIBRAS. Os filmes disponíveis em cartaz são devidamente indicados no catálogo.

Possibilitar acesso pleno ao cinema é uma das exigências da Lei de Acessibilidade, de 2015. Em setembro de 2022, uma instrução normativa da Ancine (Agência Nacional do Cinema) reforçou a necessidade de adaptar as salas. Os cinemas pelo Brasil tinham até o dia 1 de janeiro de 2023 para se adequarem e oferecerem os devidos recursos às pessoas com deficiência.

Subgerente do Cine Jardins, Rômulo Damascena explica que, para assistir aos filmes, é preciso levar para a sala um smartphone ou tablet com o aplicativo MovieReading já instalado, além do fone de ouvido.

Após escolher qual das opções deseja, a sincronia é feita automaticamente com o filme. "A pessoa, basicamente, senta na cadeira, recebe o suporte do cinema para posicionar o smarthphone, escolhe a modalidade e assiste ao filme".

PLURAL

Rômulo ainda detalha como essa iniciativa é importante para dar oportunidade de aproveitar a cultura a um público que antes não tinha acesso ao cinema.

"Nosso cinema tem um público bem variado e nossa programação sempre tem essa missão: alcançar várias pessoas. Pensamos em trazer ao público uma experiência diferente de filme. Mais pessoas agora terão acesso. Quanto mais acessível o cinema for, mais pessoas nós conseguimos alcançar".

Confira, abaixo, o vídeo de teste na sala de cinema:

PROGRAMAÇÃO

Um ponto importante é que nem todo filme já é acessível. São as distribuidoras que repassam aos cinemas as opções que dispõe do recurso de acessibilidade. Confira, abaixo, os filmes disponíveis no catálogo do Cine Jardins até quarta-feira (25) que podem ser assistidos com as opções de audiodescrição, legendas ocultas e LIBRAS.

Lembrando que a programação se renova a cada quinta-feira e novos filmes com o sistema inclusivo podem entrar em cartaz.