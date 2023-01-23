Cinema de Vitória oferece filmes com recursos de acessibilidade

Não é preciso ser grande admirador de filmes para saber que não dá para usar o celular nem deixá-lo fora do silencioso durante uma sessão. Mas, já parou para pensar em como o aparelho pode deixar o cinema mais acessível para deficientes visuais e auditivos?
Aqui em Vitória, a adaptação para um cinema que possa receber a todos, mais inclusivo, já é realidade. No Cine Jardins, em Jardim da Penha, o público agora pode encontrar algumas opções de filmes no catálogo de exibição e assisti-los com a ajuda de um aplicativo.
A novidade foi anunciada este mês nas redes sociais do espaço e, dentre as opções, é possível escolher entre audiodescrição, legendas ocultas e LIBRAS. Os filmes disponíveis em cartaz são devidamente indicados no catálogo.
Possibilitar acesso pleno ao cinema é uma das exigências da Lei de Acessibilidade, de 2015. Em setembro de 2022, uma instrução normativa da Ancine (Agência Nacional do Cinema) reforçou a necessidade de adaptar as salas. Os cinemas pelo Brasil tinham até o dia 1 de janeiro de 2023 para se adequarem e oferecerem os devidos recursos às pessoas com deficiência.
Subgerente do Cine Jardins, Rômulo Damascena explica que, para assistir aos filmes, é preciso levar para a sala um smartphone ou tablet com o aplicativo MovieReading já instalado, além do fone de ouvido.
Após escolher qual das opções deseja, a sincronia é feita automaticamente com o filme. "A pessoa, basicamente, senta na cadeira, recebe o suporte do cinema para posicionar o smarthphone, escolhe a modalidade e assiste ao filme".
PLURAL
Rômulo ainda detalha como essa iniciativa é importante para dar oportunidade de aproveitar a cultura a um público que antes não tinha acesso ao cinema.
"Nosso cinema tem um público bem variado e nossa programação sempre tem essa missão: alcançar várias pessoas. Pensamos em trazer ao público uma experiência diferente de filme. Mais pessoas agora terão acesso. Quanto mais acessível o cinema for, mais pessoas nós conseguimos alcançar".
Confira, abaixo, o vídeo de teste na sala de cinema:
PROGRAMAÇÃO
Um ponto importante é que nem todo filme já é acessível. São as distribuidoras que repassam aos cinemas as opções que dispõe do recurso de acessibilidade. Confira, abaixo, os filmes disponíveis no catálogo do Cine Jardins até quarta-feira (25) que podem ser assistidos com as opções de audiodescrição, legendas ocultas e LIBRAS.
Lembrando que a programação se renova a cada quinta-feira e novos filmes com o sistema inclusivo podem entrar em cartaz.
- 15h: "Chef Jack - O cozinheiro aventureiro"
- 15h: "O Gato de Botas 2"
- 16h50: "Os Fabelmans"