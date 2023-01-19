O papel da Síndrome de Burnout na baixa libido

A Síndrome de Burnout, de acordo com sexóloga, possui uma forte influência na perda de libido Crédito: Shutterstock

Já sabemos que o estresse influencia em nossa vida sexual e, ao longo do tempo, aprendemos a lidar com ele como uma forma de proteção à sobrevivência.

É como um processo evolutivo informando que algo nos ameaça e, por isso, ligamos o chamado "relaxamento" para desativar o estresse. Existem pessoas que começaram a usar o sexo para esse relaxamento. Funciona assim: ameaça rima com estresse e o sexo vem como resposta de relaxamento, em um clico com começo, meio e fim.

Acontece que, atualmente, os sintomas estressantes também evoluíram, desenvolvendo o estresse crônico com uma carga emocional, de trabalho e de responsabilidades em nossas vidas caracterizado como Síndrome de Burnout.

O Burnout, ou síndrome de esgotamento profissional, é caracterizado por uma série de sintomas mentais, como irritabilidade, cansaço, ansiedade, esgotamento emocional, pensamentos negativos frequentes, inseguranças, tonturas, náuseas e enxaquecas.

O que precisamos entender sobre isso é que um corpo com todos esses sintomas - brigando por uma sobrevivência a todo o instante - não tem energia disponível para pensar em sexo. Quando tenta ligar o modo "sexo relax", a dificuldade de excitação, de lubrificação e de orgasmo vem junto ao um processo desgastante. Sexo é conexão, consigo e com o outro, e como estar conexo com o corpo sintomático de exaustão, que só consegue pensar em trabalho?

A ausência de autocuidado, qualidade do sono, exercícios físicos e alimentações desreguladas só pioram a situação. A busca pela solução deve ser iniciada com a investigação clínica de um profissional de Psiquiatria e Psicoterapia em conjunto, de preferência profissionais que também tenham especialização em sexualidade para resgatar a libido. Lembrando que a libido não tem a ver só com sexo e sim com a disposição de vida. Então, cuidando do corpo e da mente, estaremos cuidando da libido.

O olhar sobre a dor nesse momento é essencial, especialmente para buscarmos a sua raiz do problema. O caminho de tratamento com exercícios específicos e mudança de estilo de vida podem ser muito mais prazerosos antes que surja a Síndrome de Burnout.